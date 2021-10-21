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TGK: "Dünya Gazeteciler Günü diye bir kutlama günü yok" - Son Dakika

TGK: "Dünya Gazeteciler Günü diye bir kutlama günü yok"

21.10.2021 12:13
TGK:

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, "21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü" olarak kutlanan özel bir basın günü olmadığını açıkladı.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, "21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü" olarak kutlanan özel bir basın günü olmadığını açıkladı.

22 Ekim tarihinin, Tercüman-ı Ahval gazetesinin yayınlanmaya başladığı gün olduğunu ve basın kuruluşları ve çalışanları için başka bir anlam taşımadığını bildiren TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı, yazılı açıklamasında şu bilgilere yer verdi;

"Biz gazeteciler için her yıl 3 özel gün vardır. Bunlar ülkemizde kutlanan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve 24 Temmuz basında sansürün kaldırılışının yıldönümüdür. 3 Mayısta da Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen Dünya Basın Özgürlüğü Günü kutlanır. Bunların dışında, kimler tarafından hangi maksatla ortaya atıldığı bilinmeyen çeşitli gazetecilik günleri olduğunu duyuyor, üzülüyoruz. Son olarak gündeme getirilen '21 Ekim Dünya Gazetecilik günü' diye bir gün de yoktur. Bu günün dünya gazeteciliği ile bir ilgisi yoktur ve açıklama yapan çevreler ne yazık ki böyle bir kutlama günü olup olmadığını bilmeden açıklama yapmaktadır."

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, yazılı açıklamasında gazeteciler tarafından dayanışma günü olarak kutlanan tarihler hakkında şu bilgileri verdi:

"10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Türkiye'de 1961 yılından bu yana kutlanmaktadır. 1961-1971 yılları arasında Çalışan Gazeteciler Bayramı adıyla kutlanmış, 1971 yılındaki askeri müdahaleden sonra gazetecilerin bazı haklarının geri alınması üzerine adı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü olarak değiştirilmiştir. 4 Ocak 1961'de kabul edilen ve basın çalışanlarının bazı haklar ve yasal güvence sağlayan 212 sayılı kanunun Resmi Gazetede yayımlanışı sebebiyle 10 Ocak kutlama günü olmuştur.

Türk basınında sansürün kaldırılmasının yıl dönümü olan 24 Temmuz tarihi de mesleğimiz için dayanışma günüdür. 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü de, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilmiştir ve 1993 yılından beri Dünya Basın Özgürlüğü Günü olarak bütün dünyada kutlanmaktadır." - BURSA

TGK: Dünya Gazeteciler Günü diye bir kutlama günü yok

Gazeteciler Günü, Türkiye, Ocak, Ekim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel TGK: 'Dünya Gazeteciler Günü diye bir kutlama günü yok' - Son Dakika


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