Tomarza'da Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika

Tomarza İlçesinde 19 Ekim 'Muhtarlar Günü', çeşitli etkinliklerle kutlandı.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Tomarza Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi. Törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kurtuluş Mahalle Muhtarı Cafer Özçetin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise Anadolu Muhtarlar ve Mahalli İdareler Dernek Başkanı Tomarza-Kurtuluş Mahalle Muhtarı Cafer Özçetin tarafından yapıldı. Özçetin konuşmasında; "Muhtar; seçilmiş, seçkin, davranışlarında özgür olan, dilediğini yapan, köy yada mahalle işlerine bakmak için seçtiği, hatırlı, gönüllü, sayılan, sevilen kimsedir. Bu gün ülkemizde 50 bin 292 muhtar görev yapmaktadır. Muhtarlık müessesi 21. yy. yakışır koşullarda hizmet etmesi için yeni bir köy ve mahalle kanununda ihtiyaç duyulmaktadır. Muhtarlık seçmenin 24 saat kapısını çalabileceği siyasal olmayan tek müessesedir. Bu günü bizlere 'Muhtarlar Günü' olarak ilan eden başta cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, gazi meclisimize ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım. Bizleri dinleme lütfunda bulunduğunuz için sizlere teşekkür ederim" dedi.

Hükümet Konağı'ndaki programın sona ermesinin ardından muhtarlar toplu olarak; Tomarza Halk Eğitim Merkezi toplantı salonuna geçerek Ekim Ayı Muhtarlar toplantısına katıldı. Programa; Anadolu Muhtarlar ve Mahalli İdareler Dernek Başkanı Kurtuluş Mahalle Muhtarı Cafer Özçetin, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Şahin, MHP İlçe Başkanı Halil İbrahim Özcan, İlçe Kaymakamı Yazı İşleri Müdürü Bilal Sırkıntı, İlçe Emniyet Amiri Ufuk Polat'ın yanı sıra çok sayıda mahalle muhtarlar katıldı. - KAYSERİ