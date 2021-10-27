Tomarza Devlet Hastanesi'nde ara verilen sünnet ameliyatları devam edecek - Son Dakika

Covid-19 Salgın Hastalığı nedeniyle Tomarza Yaşar Karayel Devlet Hastanesi'nde ara verilen Cerrahi Sünnet ameliyatlarının 1 Kasım itibariyle devam edileceği duyuruldu.

Tomarza Yaşar Karayel Devlet Hastanesi yönetimi tarafından yapılan açıklamada; "Covid-19 Salgın Hastalığı nedeniyle hastanemizde Cerrahi Sünnet işlemlerine bir süreliğine ara vermiştik. 1 Kasım itibariyle Salı ve Perşembe Günlerinde hastanemizde yeniden Cerrahi Sünnet işlemlerine yeniden başlayacağız. 3 yaş üstü çocukların muayenesi sonucunda herhangi bir sağlık engeli olmaması durumunda randevuları verilerek sünnetleri yapılacaktır. Okul çağında olup sünnet olamayan çocuklar için okulların ilk ara tatili olan 15-19 Kasım 2021 tarihleri arasında 5 gün boyunca hastanemizde cerrahi sünnet yapılacaktır. Hem 3 yaş üstü hem de okula giden çocuklarını sünnet ettirmek isteyen anne ve babalar, 1 Kasım 2021 tarihinden itibaren hastanemiz genel cerrahi polikliniğine başvurmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ