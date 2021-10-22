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Türkiye'de ilk defa kurulan Salep Üreticileri Birliği'nin binası törenle açıldı - Son Dakika

Türkiye'de ilk defa kurulan Salep Üreticileri Birliği'nin binası törenle açıldı

22.10.2021 22:55
Türkiye'de ilk defa kurulan Salep Üreticileri Birliği'nin binası törenle açıldı

Karadeniz'de fındığa alternatif tarım ürünü olarak olarak görülen ve Samsun'da ekimi çiftçiler tarafından büyük ilgi gören salep ile ilgili Türkiye'de ilk defa bir süre önce kurulan birliğin binası düzenlenen törenle açıldı.

Karadeniz'de fındığa alternatif tarım ürünü olarak olarak görülen ve Samsun'da ekimi çiftçiler tarafından büyük ilgi gören salep ile ilgili Türkiye'de ilk defa bir süre önce kurulan birliğin binası düzenlenen törenle açıldı.

Samsun'da bir araya gelen salep üreticileri Samsun İli ve İlçeleri Salep Üreticileri Birliği (SALEP-BİR) adı altında toplanarak birliklerini kurdu. Bir süre önce birliğin genel kurul toplantısını yapan salep üreticileri başkanlarını ve yönetimi seçti. Birliğin bugün de Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki binalarının açılışını yapıldı. Başkanlığını Yener Sağlam'ın yaptığı birliğin binasını açılış törenine, 19 Mayıs İlçe Kaymakamı İbrahim Civelek, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürü Kenan Bıyık, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, 19 Mayıs ilçe Tarım ve Orman Müdürü Galip Baykal, Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Güreş ve daire müdürleri, salep üreticilerin ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN

Türkiye'de ilk defa kurulan Salep Üreticileri Birliği'nin binası törenle açıldı
Türkiye'de ilk defa kurulan Salep Üreticileri Birliği'nin binası törenle açıldı
Türkiye'de ilk defa kurulan Salep Üreticileri Birliği'nin binası törenle açıldı
Türkiye'de ilk defa kurulan Salep Üreticileri Birliği'nin binası törenle açıldı

19 Mayıs, Türkiye, Samsun, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türkiye'de ilk defa kurulan Salep Üreticileri Birliği'nin binası törenle açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'de ilk defa kurulan Salep Üreticileri Birliği'nin binası törenle açıldı - Son Dakika
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