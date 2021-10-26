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Tut'un sulama suyu projesinin ek yatırım programına alınması planlanıyor - Son Dakika

Tut'un sulama suyu projesinin ek yatırım programına alınması planlanıyor

26.10.2021 15:54
Tut'un sulama suyu projesinin ek yatırım programına alınması planlanıyor

Adıyaman'ın Tut ilçesine bağlı bazı köylerde arazilerin sulanması için elzem projelerden birisi olan Tut Savak Regülatör Arazi Sulama Suyu Projesinin Yatırım programına alınması için girişimler sürüyor.

Adıyaman'ın Tut ilçesine bağlı bazı köylerde arazilerin sulanması için elzem projelerden birisi olan Tut Savak Regülatör Arazi Sulama Suyu Projesinin Yatırım programına alınması için girişimler sürüyor.

Adıyaman'ın Tut ilçesine bağlı köylerde arazilerin sulanmasını sağlayacak olan projenin 2021 yılı ek yatırım programına alınması için bir heyet Ankara'ya gitti. Tut Savak Regülatör Arazi Sulama Suyu Projesinin Yatırım programına alınması için AK Parti Tut Belediye Başkan Adayı Ercan Öncebe, İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Saman, Boyundere Köyü Muhtarı Mahmut Seçkin, Yaylımlı Köyü Muhtarı Safiye Yüksel, Ünlüce Köyü Muhtarı Mahmut Ünal, Öğütlü Köyü Muhtarı Arif Gürbüz, Milletvekilleri Ahmet Aydın ve İbrahim Halil Fırat ile görüştü.

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, projenin hayatı geçirilmesi için Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, DSİ Genel Müdür V. Kaya Yıldız, DSİ Bölge Müdürü Sadullah Seven ile görüşme gerçekleştirdi.

Buğday, arpa, nohut, meyve bahçeleri, bostanların bulunduğu sahanın sulanabilme için projenin 2021 yılı ek yatırım programına alınması için yaptığı görüşmelerin olumlu olduğunu dile getiren Ahmet Aydın, en kısa sürede bu girişimlerin sonucunu alacaklarını kaydetti.

İbrahim Halil Fırat ise, Tut'dan gelen heyet ile yaptıkları görüşmenin çok verimli geçtiğini belirterek, ilçenin sorunlarına çözümler üretilerek hayata geçirmenin gayretinde olduklarını söyledi. - ADIYAMAN

Tut'un sulama suyu projesinin ek yatırım programına alınması planlanıyor
Tut'un sulama suyu projesinin ek yatırım programına alınması planlanıyor

Münir Karaloğlu, Ahmet Aydın, Adıyaman, Yatırım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tut'un sulama suyu projesinin ek yatırım programına alınması planlanıyor - Son Dakika


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