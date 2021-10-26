Üye Girişi
Vali Sonel'den Cumhuriyet yaşıtlarına yakın ilgi - Son Dakika

Vali Sonel'den Cumhuriyet yaşıtlarına yakın ilgi

26.10.2021 21:33

- Vali Sonel'den Cumhuriyet yaşıtlarına yakın ilgi Ordu Valisi Tuncay Sonel, eşi ile birlikte Cumhuriyet ile yaşıt olan yaşlılara, şehit ailelerine ve engeli ailelerini evlerinde ziyaret etti Ordu Valisi Tuncay Sonel, eşi Handan Sonel ile birlikte, şehit ailesi, engelli ailesi ve...

- Vali Sonel'den Cumhuriyet yaşıtlarına yakın ilgi

Ordu Valisi Tuncay Sonel, eşi ile birlikte Cumhuriyet ile yaşıt olan yaşlılara, şehit ailelerine ve engeli ailelerini evlerinde ziyaret etti

ORDU - Ordu Valisi Tuncay Sonel, eşi Handan Sonel ile birlikte, şehit ailesi, engelli ailesi ve Cumhuriyetin kuruluşu ile yaşıt olan yaşlılara evlerinde ziyarette bulundu.

Vali Tuncay Sonel, eşi Handan Sonel ile birlikte Altınordu ilçesi Akyazı, Boztepe ve Şahincili Mahallesi'nde ikamet eden 2 şehit ailesi, 2 engeli olan aile ve 2 Cumhuriyetle yaşıt dede ve nine olmak üzere toplam 6 aileye evlerinde ziyarette bulundu. İlk ziyaretini Boztepe Mahallesi'nde ikamet eden 100 yaşındaki Maksut Şimşit'e yapan Vali Sonel, yatağa bağımlı olarak hayatını sürdüren Maksut Dedenin halini ve hatırını sorarak, bakımını üstlenen oğlu İsmail Şimşit ile bir süre sohbet etti.

Cumhuriyet ile yaşı yaşlılar evlerinde ziyaret edildi

Vali Sonel, "Yaşlılara hürmet etmek, onları ziyaret etmek, yaşlıların duasını almak önemli. Cumhuriyetimizin 98. yılında Ordu genelinde Cumhuriyetle yaşıt 67 dede ve ninemizi kaymakam arkadaşlarımızla birlikte evlerinde ziyaret ediyoruz. Maksut dedemiz de bunlardan biri. Onların duasını almak çok önemli" dedi.

100 yaşındaki Maksut Dedenin oğlu İsmail ve gelini Ayla Şimşit ise, "Sayın Valimiz Tuncay Sonel, değerli eşleri Handan hanımefendi ile birlikte evimize kadar gelerek bizleri mutlu ettiler, şeref verdiler. Yakın ilgileri dolayısıyla teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verdiler.

Vali Tuncay Sonel eşi Handan Sonel ile birlikte sonrasında Şahincili Mahallesi'nde yaşayan Cumhuriyet ile yaşıt 98 yaşındaki Hava Demetgül nineyi de evinde ziyaret ederek, hal ve hatırını sordu, yaşlılara hürmet göstermenin önemine değinerek, aileye istek ve ihtiyaçları olup-olmadığını sordu.

Şehit aileleri ziyaret edildi

Ziyareti kapsamında şehit yakınlarını da unutmayan Vali Sonel, eşi Handan Sonel ile birlikte 1997 yılında Tokat'ın Reşadiye ilçesinde terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Jandarma Astsubay Kani Çaylak'ın Akyazı Mahallesi'nde oturan eşi Aslıhan Çaylak'a da bir ziyaret gerçekleştirdi. Vali Sonel, şehidin eşi Aslıhan ve oğlu Oğuzhan Çaylak'a bir şeye ihtiyaçları olup olmadığını sorarak, "Şehitlerimizin emaneti olan siz değerli ailelerimizin her zaman yanınızdayız. Sizlere minnet borçluyuz. Sizler için ne yapsak az. Kapımız sizlere sonuna kadar açık" diye konuştu.

Vali Tuncay Sonel ve eşi Handan Sonel, 23 Eylül 1994 tarihinde Tunceli'nin Ovacık ilçesinde şehit olan Jandarma Uzm. Çvş. Ufuk Akdemir'in Şahincili Mahallesi'nde yaşayan anne Fethiye ile baba Dursun Akdemir'i de evlerinde ziyaret ederek hatırlarını sordu. Şehit aileleri, ziyaretten duydukları memnuniyetleri dile getirerek, yakın ilgiden dolayı teşekkürlerini ilettiler.

Eşi Handan Sonel ile birlikte Şahincili Mahallesi'nde ikamet eden ve engeli olan 5 yaşındaki Rümeysa Aydın ile Akyazı Mahallesi'nde ikamet eden 10 yaşındaki Arnisa Demir'i de evlerinde ziyaret eden Vali Sonel, çocukların ailelerinden bilgi alarak, "Her zaman sizlere yardımcı olmaya hazırız. Vatandaşlarımız mağdur olmasın diye elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" diyerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaretlerde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ender Yanık, Boztepe Mahallesi Muhtarı Mustafa Kurucu, Akyazı Mahallesi Muhtarı Hakan Sarı ile Şahincili Mahallesi Muhtarı Sezgin Güzelordu da hazır bulundu.

Vali Sonel'den Cumhuriyet yaşıtlarına yakın ilgi
Vali Sonel'den Cumhuriyet yaşıtlarına yakın ilgi
Vali Sonel'den Cumhuriyet yaşıtlarına yakın ilgi
Vali Sonel'den Cumhuriyet yaşıtlarına yakın ilgi

Tuncay Sonel, Cumhuriyet, Şehit, Ordu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Sonel'den Cumhuriyet yaşıtlarına yakın ilgi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

EDHO'nun yerine farklı filmin yayınlanması izleyicileri çileden çıkardı 20:33 EDHO'nun yerine farklı filmin yayınlanması izleyicileri çileden çıkardı ATV'de EDHO'nun günlerce tanıtımı yayınlandı, kanalı açanlar kötü sürprizle karşılaştı 20:16 ATV'de EDHO'nun günlerce tanıtımı yayınlandı, kanalı açanlar kötü sürprizle karşılaştı Son Dakika: Türkiye'de 26 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 215 kişi vefat etti, 29 bin 643 yeni vaka tespit edildi 19:55 Son Dakika: Türkiye'de 26 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 215 kişi vefat etti, 29 bin 643 yeni vaka tespit edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçi hamlesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Alivey'i mest etti, öve öve bitiremedi 19:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçi hamlesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Alivey'i mest etti, öve öve bitiremedi Son Dakika: Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, 2 yıl daha uzatıldı 18:26 Son Dakika: Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, 2 yıl daha uzatıldı Beşiktaş'ta Josef ve Vida kavgasını takım arkadaşları önledi 17:54 Beşiktaş'ta Josef ve Vida kavgasını takım arkadaşları önledi
Annesi ve teyzesini öldürmekle suçlanan adam mahkemede miyavladı 17:44 Annesi ve teyzesini öldürmekle suçlanan adam mahkemede miyavladı Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti 17:20 Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti

Son Dakika Haberleri
18:29 İşten çıkmak isteyen çırağını hortumla dövdü! Polis tarafından gözaltına alındı
18:26 Suriye-Irak tezkeresi eleştirilerine Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Askerliğini er olarak yapmış oğlumuzun gururlu anne ve babasıyız
18:25 Son Dakika: Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, 2 yıl daha uzatıldı
18:08 Yolun karşısına geçmeye çalışan kadının yaşamını yitirdiği kaza kameraya yansıdı
18:05 Aşı olmayan öğretmen koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi
18:04 Aşılama haritasında kırmızı renkte kalan tek il Şanlıurfa! Vali isyan etti: Yapacak bir şey kalmadı
17:54 Beşiktaş'ta Josef ve Vida kavgasını takım arkadaşları önledi
17:45 Bakanlığın kararına döviz büroları tepkili! Kepenk indirme kararı aldılar
17:44 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
17:41 TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe, Göztepe ve Sivasspor'u kötü tezahüratlardan dolayı PFDK'ya sevk etti
"Soros" sözleri tekrar gündem olan Bülent Arınç açıklama yaptı: Kimseyi suçlamadım         
21:08
Sokak düğününde havaya ateş açanları gözaltına almak isteyen polis kalabalığın direnciyle karşılaştı Sokak düğününde havaya ateş açanları gözaltına almak isteyen polis kalabalığın direnciyle karşılaştı         
20:26
Scooter kullanan genç kadının ölümüne neden olan sürücü tutuklandı Scooter kullanan genç kadının ölümüne neden olan sürücü tutuklandı         
20:00
"Biden, Erdoğan'la görüşecek mi?" sorusuna Beyaz Saray'dan yanıt: Programda yerimiz var         
19:47
Tezkereyi desteklediklerini açıklayan DEVA Partisi son anda karar değiştirerek çekimser kaldı Tezkereyi desteklediklerini açıklayan DEVA Partisi son anda karar değiştirerek çekimser kaldı         
19:09
Aşılama haritasında kırmızı renkte kalan tek il Şanlıurfa! Vali isyan etti: Yapacak bir şey kalmadı Aşılama haritasında kırmızı renkte kalan tek il Şanlıurfa! Vali isyan etti: Yapacak bir şey kalmadı         
18:05
Bakanlığın kararına döviz büroları tepkili! Kepenk indirme kararı aldılar Bakanlığın kararına döviz büroları tepkili! Kepenk indirme kararı aldılar         
17:46
150 yıl önce bir gurbetçi şehre getirildi! Almak için metrelerce kuyruk oluşuyor 150 yıl önce bir gurbetçi şehre getirildi! Almak için metrelerce kuyruk oluşuyor         
17:27
Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme         
15:51
Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu         
15:23
Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi         
13:02
Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu         
12:18
Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları çileden çıkardı Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları çileden çıkardı         
11:49
1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü         
10:41
Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi         
10:32
Canlı yayında ciddi kavga! Futbol yorumcuları birbirine girdi, bardaklar havada uçuştu Canlı yayında ciddi kavga! Futbol yorumcuları birbirine girdi, bardaklar havada uçuştu         
09:29
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak         
08:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2021 21:40:17. #1.12#
SON DAKİKA: Vali Sonel'den Cumhuriyet yaşıtlarına yakın ilgi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement