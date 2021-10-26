Van Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu yılın son toplantısını yaptı - Son Dakika

Van Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığı, 2021 yılının son toplantısını yaptı.

Van Adliyesinin konferans salonunda yapılan toplantıya Van Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hikmet Salman başkanlık ederken, Cumhuriyet Savcısı Cihan Sağlam ve diğer kurul üyeleri katıldı. Toplantıda kurula müracaat eden eşleri ceza infaz kurumunda bulunan 3 yükümlü eşinin talepleri görüşülüp karara bağlandı. Ayrıca Van Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde infaz ve koruma memuru olarak görev yapan Nevrettin Yaşar'ın yaptığı bir uzlaşma dosyasında edim olarak maddi imkanı olmayan yükümlülere yönelik 25 koli gıda yardımı paketi ihtiyaç sahibi yükümlülere dağıtıldı. Defacto firmasından temin edilen bin parça 15-60 yaş arası kıyafet ise Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde denetim takibi yapılan yükümlülerden ihtiyaç sahibi olanlara dağıtımı yapıldı.

Toplantının sonunda dilek ve temenniler alınarak son verildi. - VAN