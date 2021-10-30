Üye Girişi
Vatansız Türk kızının dramı - Son Dakika

Vatansız Türk kızının dramı

30.10.2021 10:07
Vatansız Türk kızının dramı

Babası Türk, annesi İranlı olan genç kız, vatandaşlığı olmadığı için İran'da mahsur kaldı.

Babası Türk, annesi İranlı olan genç kız, vatandaşlığı olmadığı için İran'da mahsur kaldı. Genç kız, Türkiye'den yardım bekliyor.

Türkiye'de yaşayan Bircan Hazır, 1980'li yıllarda ailesiyle birlikte İran'a ticaret yapmaya gitti. Hazır ailesi, Türkiye'ye dönüş yaptı. Bircan Hazır, İran'da kalarak burada evlendi. Askerlik çağından önce İran'a gittiği için Türkiye'de askerlik yapmadı. Askerlik yapmadığı gerekçesiyle 2002 yılında Türk vatandaşlığından çıkarıldı. Evlendiği İranlı eşinden iki kız çocuğu dünyaya geldi. İlk çocuğu Aysu, İran vatandaşı olan annesinin babasının üzerine kaydettirildi. Küçük kıza ise, babası Türk vatandaşlığından iskat edildiği (düşürüldüğü) için kimlik verilmedi.

İran'da kimliksiz olarak yaşayan 26 yaşındaki Aysu, nüfus cüzdanı olmadığı için hiçbir işlem yapamıyor. Pasaport alamadığı için İran'dan dışarı da çıkamıyor. Babası geçtiğimiz aylarda vefat eden Aysu, Türkiye'de yaşayan kuzenlerinin yardımıyla T.C. vatandaşı olmak için müracaat etti. Ancak bir netice alamadı.

Babasının Kayserili öz be öz Türk olduğunu ifade eden Aysu, devlet büyüklerinden kendisine Türk vatandaşlığı verilmesi hususunda yardım bekliyor. Kimliksiz ve vatansız kalan genç Aysu, telefonla İran'dan bağlantı kurduğu Bursa'daki kuzeni Zeynettin Karataş'dan yardım istedi. Türkiye'de gitmediği kurum kalmayan kuzen de bir netice alamadı.

Vatansız ve kimliksiz kuzenine yardım için çırpınıyor

Zeynettin Karataş, kuzeni Aysu'ya yardımcı olmak için çalmadık kapı bırakmadı. Karataş, "Dayım Bircan Hazır, 1980'li yıllarda dedemlerle birlikte iş için İran'a yerleşmişti. Dedemler bir müddet sonra Türkiye'ye geri döndü. Dayım İran'da kalarak evlendi. Dayım askerlik yaşı gelmeden İran'a gitti. Askerlik yapmadığı için Türkiye vatandaşlıktan çıkardı. İki çocuğu oldu. Çocuklardan büyüğü, İranlı annesinin dedesinin üzerine yazdırılarak İran vatandaşı olabildi. Ancak küçük kızları Aysu, dayım T.C. vatandaşlığından çıkarıldığı için İran uyruklu olamadı. Halen kimliksiz yaşıyor. Çok sıkıntı çekiyor. İki ülke de vatandaşlık vermiyor. Biz T.C. vatandaşı olması için her yere müracaat ettik. Ancak bir netice alamadık. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz" dedi.

Kimliği olmadığı için dava da açamıyor

İran'da kimliksiz olarak yaşayan Aysu, canlı yayından sıkıntılarını anlattı. Aysu, Türkiye'de hukuk mücadelesi başlatmak istediğini, ancak kimliği olmadığı için mahkemeye bile başvuramadığını, avukatların da elinin kolunun bağlı olduğunu söyledi.

Aysu, "Benim babam Türk, annem İranlı. Ben de Türk vatandaşı olmak istiyorum. Burada kimliğim yok. Hiç bir resmi işlem yapamıyorum. Okula gidemiyorum. Hastaneye bile gidemiyorum. Vatansız kaldım. Türk yetkililerinden yardım bekliyorum" şeklinde konuştu. - BURSA

Vatansız Türk kızının dramı
Vatansız Türk kızının dramı
Vatansız Türk kızının dramı
Vatansız Türk kızının dramı
Vatansız Türk kızının dramı
Vatansız Türk kızının dramı

Karataş, Türkiye, İran, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vatansız Türk kızının dramı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Özgür Demirtaş'tan 10:01 Özgür Demirtaş'tan "Ekonomi bakanı olmak ister misiniz?" sorusuna manidar yanıt Galatasaray'da hayal kırıklığı yaratan Falcao, en iyi futbolcu seçildi 09:58 Galatasaray'da hayal kırıklığı yaratan Falcao, en iyi futbolcu seçildi Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu 09:29 Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu
AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu 09:11 AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu Siirt'te 09:05 Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen kişi serbest bırakıldı Esra Erol'da yaşananlar pes dedirtti: Annem Ramazan'la kaçtı, babam da Ramazan'ın karısını aldı 08:59 Esra Erol'da yaşananlar pes dedirtti: Annem Ramazan'la kaçtı, babam da Ramazan'ın karısını aldı
Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı 23:32 Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı Genç uzman çavuş, otel odasında görevliler tarafından ölü bulundu 19:39 Genç uzman çavuş, otel odasında görevliler tarafından ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
10:06 Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi
10:01 Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maç sonu gözyaşlarını tutamadı
09:59 Direksiyon başında uykuya dalan sürücü kaza yaptı: 4 yaralı
09:58 Prof. Dr. Şener'den kapanma açıklaması: Vaka sayısı 60 binlere sıçrarsa yeniden kapanma gündeme gelebilir
09:57 Galatasaray'da hayal kırıklığı yaratan Falcao, en iyi futbolcu seçildi
09:56 Son dakika gram altın ne kadar? Günlük altın fiyatları!
09:29 Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu
09:10 AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu
09:02 Eşiyle tartışan kadın, balkondan sarkıttığı çarşafla kaçmaya çalışırken 3. kattan betona düştü
08:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla iki bakanlığa kritik atamalar
Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi         
10:07
Prof. Dr. Şener'den kapanma açıklaması: Vaka sayısı 60 binlere sıçrarsa yeniden kapanma gündeme gelebilir Prof. Dr. Şener'den kapanma açıklaması: Vaka sayısı 60 binlere sıçrarsa yeniden kapanma gündeme gelebilir         
09:59
Son dakika gram altın ne kadar? Günlük altın fiyatları! Son dakika gram altın ne kadar? Günlük altın fiyatları!         
09:57
Ülke sular altında kalabilir! Yetkililer endişeli Ülke sular altında kalabilir! Yetkililer endişeli         
09:13
Kılıçdaroğlu'ndan tezkere paylaşımı: Profesyonel asker diye geçiştirdiğiniz bizim Mehmetçiğimiz Kılıçdaroğlu'ndan tezkere paylaşımı: Profesyonel asker diye geçiştirdiğiniz bizim Mehmetçiğimiz         
09:06
Eşiyle tartışan kadın, balkondan sarkıttığı çarşafla kaçmaya çalışırken 3. kattan betona düştü Eşiyle tartışan kadın, balkondan sarkıttığı çarşafla kaçmaya çalışırken 3. kattan betona düştü         
09:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla iki bakanlığa kritik atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla iki bakanlığa kritik atamalar         
08:59
İkinci Tosuncuk vakası! Cloud Shopping sistemi patladı, üyeler parasının peşine düştü İkinci Tosuncuk vakası! Cloud Shopping sistemi patladı, üyeler parasının peşine düştü         
21:46
Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor         
19:10
Fenerbahçeliler, Volkan Demirel'i sildi! Hande Sümertaş paylaşımını gören taraftarlar büyük yıkım yaşadı Fenerbahçeliler, Volkan Demirel'i sildi! Hande Sümertaş paylaşımını gören taraftarlar büyük yıkım yaşadı         
18:59
Üniversitenin yanlışlıkla attığı mesaj sonrası 21 yaşındaki genç kız intihar etti Üniversitenin yanlışlıkla attığı mesaj sonrası 21 yaşındaki genç kız intihar etti         
16:33
Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi         
16:03
Arkeologlar kapıyı açınca neye uğradığını şaşırdı! Kanlı dövüşlerden önce kullanılmış Arkeologlar kapıyı açınca neye uğradığını şaşırdı! Kanlı dövüşlerden önce kullanılmış         
15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet         
15:42
Anıtkabir ziyaretinde Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti Anıtkabir ziyaretinde Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti         
14:19
Rekabet Kurumu'nun yaklaşık 520 milyon TL para cezası kestiği Migros'tan açıklama geldi: Kararın iptali için dava açacağız Rekabet Kurumu'nun yaklaşık 520 milyon TL para cezası kestiği Migros'tan açıklama geldi: Kararın iptali için dava açacağız         
14:10
Oyun videoları çekerek ünlenen TikTok fenomeni Ali Nasser Abulaban, eşini ve arkadaşını öldürdü Oyun videoları çekerek ünlenen TikTok fenomeni Ali Nasser Abulaban, eşini ve arkadaşını öldürdü         
12:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2021 10:12:15. #1.13#
SON DAKİKA: Vatansız Türk kızının dramı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement