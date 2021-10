Yakılan at arabası başında büyük üzüntü yaşamıştı, yeni arabasına kavuştu - Son Dakika

Yakılan at arabası başında büyük üzüntü yaşamıştı, yeni arabasına kavuştu

ŞANLIURFA - Türkiye onu ekmek teknesi olan yakılan at arabası başında gözyaşı dökerek tanıdı, haberimiz üzerine hayırseverler o gence yeni at arabası aldı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde at arabasıyla hurdacılık yaparak, 6 kişilik ailesine bakan Ramazan Harmanşah'a ait at arabası geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakıldı. Yanan ekmek teknesi önünde çökerek gözyaşı döktüğü anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilmişti. O görüntülerin sosyal medya ve haber sitelerinde paylaşılması üzerine Siverek'te faaliyet gösteren İyilik Sensin Platformu, Harmanşah'a yeni bir at arabası alarak teslim etti.

Yeni at arasını görünce gözleri doldu

İyilik Sensin yetkilileri Siverek'ten pikaba yükledikleri at arabasını, Hilvan'da ikamet eden Ramazan Harmanşah'ı evinde ziyaret ederek teslim etti. Yeni at arabasını karşısında gören gencin gözleri dolduğu görüldü. Atı arabaya bağlayarak, caddede tur atan Harmanşah yardımda bulunan hayırseverlere teşekkür etti.

Ekmek teknemdi

At arabasıyla çalışarak 6 kişilik ailesine baktığını belirten Ramazan Harmanşah,"Ben tarladan dönerken atımın rahatsızlandı ve hasta olduğunu fark ettim, atıma eziyet çektirmemek için atımı durdurdum ve şehrin dışında at ve arabamı bırakarak yaya eve geldim. Sabah at ve arabamı alıp işe gitmek için gittiğimde at arabamın yakıldığını gördüm.