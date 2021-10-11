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Yazarlardan Büyükşehir Kitap Fuarı'na tam not - Son Dakika

Yazarlardan Büyükşehir Kitap Fuarı'na tam not

11.10.2021 21:09

Yazarlardan Büyükşehir Kitap Fuarı'na tam not Denizli Büyükşehir Belediyesi 4. Kitap Fuarı, hafta sonu Türkiye'nin en başarılı yazarlarını ağırladı.

Yazarlardan Büyükşehir Kitap Fuarı'na tam not

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi 4. Kitap Fuarı, hafta sonu Türkiye'nin en başarılı yazarlarını ağırladı. On binlerce vatandaş fuara akın ederken, yazarlarla fotoğraf çektirip imza almak isteyen kitapseverler uzun kuyruklar oluşturdu.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Ege'nin en büyük kitap fuarı hafta sonu Türkiye'nin en başarılı yazarlarını ağırladı. Her gün onlarca farklı yazarın imza günleri ve söyleşi düzenlediği fuara hafta sonu katılan İlber Ortaylı, Bahadır Yenişehirlioğlu, Hayati İnanç, Prof. Dr. Tarık Baykara, Mustafa Balbay, Işık Kansu, Hatice Kübra Tongar, Metin Hara, Emine Şenlikoğlu, Sinan Yağmur, Beyza Alkoç ve Emine Şenlikoğlu okurlarıyla buluştu. Türkiye'nin en ünlü yazarlarıyla buluşmak için hafta sonu on binlerce vatandaş fuara akın ederken, yazarlarla fotoğraf çektirip imza almak isteyen kitapseverler uzun kuyruklar oluşturdu. Fuara katılan yazarlar söyleşi ve imza programlarına yoğun katılımın yaşandığı fuara ev sahipliği yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Osman Zolan'ı tebrik etti.

"En katılımcı, en samimi, en candan kitap fuarı"

Pandemi sonrası fuarların tekrardan canlandığını belirten Bahadır Yenişehirlioğlu, "Pandemiden sonra bir parça normalleşme üzerine fuarlar yeniden canlanmaya başladı. Denizli çok büyük bir il. Her sene kitap fuarı Denizli'de etkili geçer. Pek çok yayınevi ve yazar var. Uzun soluklu bir kültür etkinliği olacak. Denizli'yi hem halk, hem belediye hem de fuarcılık olarak kutlamak gerekiyor, çok güzel işlere imza atıyorlar" dedi.

Kendisi için çok keyifli olduğunu belirten Metin Hara, "Benim için çok keyifliydi. Çok güzel. Birçok yere gidip geliyorum. Ege Bölgesi biraz daha ilgisi fazla olan yerlerden çok mutluyuz. Gençlerin sayısı oldukça fazla benim için en önemli kısmı o, umarız insanlara dokunabiliriz" ifadelerini kullandı.

Fuarın çok canlı, cıvıl cıvıl olduğunu belirten Hayati İnanç, Senenin bereketi baharından belli olur. Maşallah çok canlı, cıvıl cıvıl, gençlerin enerjisini gördüm. Memleketimde böyle verimli, başarılı 4.'sü de tekrar edilen fuar için iftihar ettim, zevk aldım. Belediyeyi tebrik ediyorum. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Allah nazarlardan saklasın" şeklinde konuştu.

Yazarlardan Büyükşehir Kitap Fuarı'na tam not
Yazarlardan Büyükşehir Kitap Fuarı'na tam not
Yazarlardan Büyükşehir Kitap Fuarı'na tam not
Yazarlardan Büyükşehir Kitap Fuarı'na tam not

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Denizli, Kitap, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yazarlardan Büyükşehir Kitap Fuarı'na tam not - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yazarlardan Büyükşehir Kitap Fuarı'na tam not - Son Dakika
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