Yenidoğan Kapalı Pazarında ilk alışveriş heyecanı - Son Dakika

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, Yenidoğan Mahallesi'nin önemli ihtiyaçları arasında bulunan ve Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle inşa edilen Katlı Otopark ve Pazar Alanı'nda ilk pazar kuruldu.

Hayata geçirilen hizmet için Büyükşehir Belediyesi ve Gürsu Belediyesi'ne teşekkür eden Yenidoğan Mahallesi sakinleri, kapalı alanda pazar alışverişi yapmanın rahatlığını yaşadı. Daha önceleri perşembe günleri kurulan semt pazarı, 14 Ekimden itibaren yeni yeri olan Yenidoğan Katlı Otopark ve Pazar Yeri'nde perşembe ve pazar günleri olmak üzere iki farklı günde hizmet verecek.

"Yenidoğan Mahallemiz'de hizmete açtığımız Katlı Otopark ve Pazar Alanımız, mahallemizin önemli bir ihtiyacını karşıladı" diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Yenidoğan Katlı Otopark ve Pazar Alanı'mızda ilk pazar kuruldu. Esnaflarımıza hayırlı kazançlar, hemşehrilerimize de sağlıklı, keyifli alışverişler diliyorum. Tarım ilçesi olan Gürsu'muzda yetişen ürünlerin hemşehrilerimize en kolay şekilde ulaşabilmesini sağlayacak kapalı pazar alanı ve park meselesine çözüm olacak otopark hizmete girdi. Bina içerisinde oluşturduğumuz taziye evi de hemşehrilerimizin hizmetinde olacak. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum. Gürsu'muza yapılan yatırımlara verdiği destek için Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a teşekkür ediyorum" dedi.

Yenidoğan Mahallesi'nde 2745 metrekare taban alanı ve 8235 metrekare inşaat alınanda yaklaşık 11 milyon 600 bin TL'ye mal olan katlı otopark ve pazar yerinde bordum katı otopark, zemin ve çatı katı hem pazar alanı, hem de otopark olarak kullanılacak. - BURSA