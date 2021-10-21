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Yerli ve yabancı turistler Bodrum'da Gaziantep mutfağına akın etti - Son Dakika

Yerli ve yabancı turistler Bodrum'da Gaziantep mutfağına akın etti

21.10.2021 21:49

Yerli ve yabancı turistler Bodrum'da Gaziantep mutfağına akın etti Bodrum'da tatil yapan yerli ve yabancı turistler bir otelin düzenlediği "Gastronomi Show" etkinliğinde Gaziantep mutfağını tanıttı.

Yerli ve yabancı turistler Bodrum'da Gaziantep mutfağına akın etti

MUĞLA - Bodrum'da tatil yapan yerli ve yabancı turistler bir otelin düzenlediği "Gastronomi Show" etkinliğinde Gaziantep mutfağını tanıttı. Otelde kalan yerli ve yabancı turistler Gaziantep mutfağına hayran kaldı.

Bodrum'da bir otelin düzenlediği "Gastronomi Show" etkinliğinde Gaziantep mutfağı tanıtıldı. Yüzlerce Gaziantep yemekleri yerli ve yabancı turistlere sunuldu. Rixos Premium Bodrum otelinde düzenlenen etkinliğe turistler akın etti. Yapılan Gaziantep yemekleri tadan turistlerin tadı damaklarında kaldı. Etkinliğe Gaziantep Mutfak Sanatları Merkezi Başkanı Şef Doğa Çiftçi, Unesco Gastronomi book Dünya 2'incisi Özden Özsabuncu, Antep Mutfağı Uzmanı İsmail Hakkı Özsabuncu'da katıldı. Tadılan yemeklerin hikayelerini ve yapım şekillerini anlatıldı.

Antep Mutfağı Uzmanı İsmail Hakkı Özsabuncu Gaziantep mutfağını yerli ve yabancı turistlere anlattıklarını ifade ederek "Gaziantep mutfağı çok özellikli bir mutfak. Gaziantep mutfağı çok meşhur diyorsak bile bu etkinlikler mutfağımızın tekrar tekrar tanıtılması bizim için çok önemli" dedi.

Gaziantep Mutfak Sanatları Merkezi Başkanı Şef Doğa Çiftçi ise Rixos Premium Bodrum ekibine teşekkürlerini sunarak "Dünya'nın birçok ülkesinde Gaziantep mutfağını tanıtmak için etkinliklerde bulunuyorum. Rixos'un misafirperverliğinde çok güzel bir organizasyon oldu. Biz bununla alakalı birçok çalışma yaptık. Otellerde biraz lokal mutfakları işlemeye başladı. Gelen misafirlerinde bu yönlü talepleri oluyor. Böyle büyük otellere Gaziantep mutfağını adapte etmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Rixos Premium Bodrum Otelinin Genel Müdürü Murat Gökmen ise "Bodrum'da Rixos Premium Bodrum olaraktan Türkiye'deki mutfakları öne çıkarmayı hedeflemiştik. Kendi mutfağımızda tüm Türkiye'nin tüm bölgelerindeki lezzetleri misafirlerimize sunmayı planlamıştık. Bunları gerçekleştirdik. Bölgelerin malzemelerini buraya getirerek, bölgelerdeki ustaları buraya getirerekten misafirlerimize Türkiye'nin farklı lezzetlerini tanıtıyoruz. Bu sezonun sonunda da Gaziantep mutfağının seçkin ustalarını Bodrum'a getirdik. Yediğimiz yemeklerin bir hikayesi bir tarihi bir yaşanmışlığı var. Bunları anlatmak istedik. Sadece misafirlerimize lezzeti bir yemek vermek değil yedikleri yemeklerin hikayelerini de anlattık. Misafirlerimizin ilgisi çok fazla olduğunu gördük. Çok güzel bir organizasyon oldu.

Yerli ve yabancı turistler Bodrum'da Gaziantep mutfağına akın etti
Yerli ve yabancı turistler Bodrum'da Gaziantep mutfağına akın etti
Yerli ve yabancı turistler Bodrum'da Gaziantep mutfağına akın etti
Yerli ve yabancı turistler Bodrum'da Gaziantep mutfağına akın etti

Gastronomi, Gaziantep, Bodrum, Rixos, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yerli ve yabancı turistler Bodrum'da Gaziantep mutfağına akın etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yerli ve yabancı turistler Bodrum'da Gaziantep mutfağına akın etti - Son Dakika
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