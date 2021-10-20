Yoncalı'ya yeni kavşak - Son Dakika

Yoncalı Termal Turizm Bölgesi'nin, Balıkesir-Kütahya istikametinden gelenlerin daha kolay giriş yapabileceği BSK asfalt hemzemin kavşak yapımı tamamlandı. Kavşakta inceleme yapan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, kavşağın hayırlı olmasını diledi.

Kütahya'nın termal turizm noktasında göz bebeği konumunda olan Yoncalı Termal Turizm Bölgesine, ulaşım daha kolay hale gelmesi adına Kütahya Belediyesinin Karayolları Bursa Bölge Müdürlüğünden talep ettiği kavşağın yapımı tamamlandı. Kavşakta incelemelerde bulunan Başkan Işık; "İlimiz için çok önemli olduğuna inandığımız kavşak projesinin uygulama alanındayız. Kütahya Tavşanlı karayolunun 15. kilometresinde karayolları bölge müdürlüğümüz tarafından açılan ve Yoncalı turizm alanına girişi sağlayacak olan kavşağımızın yapımı tamamlandı. Balıkesir Kütahya istikametinden gelen misafirlerimizin Yoncalı'ya girişi daha kolay gerçekleşecektir. Bursa Karayolları Bölge Müdürlüğümüz ile çalışanlarımıza ve emeği geçen herkese, bu talebimizi zamanında yerine getirdikleri için teşekkür ediyorum. Bu kavşakla birlikte, Yoncalı'yı bir turizm cenneti haline getirmek için gerekli alt yapıyı tamamlamış olacağız. Şehrimize hayırlı olsun" diye konuştu. - KÜTAHYA