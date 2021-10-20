YTB dünyanın dört bir yanındaki hukukçuları Strazburg'da buluşturuyor - Son Dakika

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında görev yapan avukat ve profesyonel hukukçuları "YTB Hukukçular Buluşması"nda bir araya getiriyor. Dünyanın dört bir yanından başvurulara açık olan program Fransa'nın Strazburg şehrinde gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın dört bir yanından avukat ve profesyonel hukukçuları "YTB Hukukçular Buluşması"nda bir araya getiriyor. Fransa'nın Strazburg şehrinde 19-21 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek programa yurt dışında hukuk fakültesini tamamlamış ve profesyonel anlamda hukukçu ile avukat olarak görev yapan kişiler başvurabilecek. Programda yurt dışında yaşayan vatandaşların hukuki ihtiyaçlarına dair konular incelenirken, alanında uzman eğitmenler ve deneyimli kamu görevlileri tarafından

çeşitli eğitimler verilecek. Sunumların yanında interaktif oturumlar ve ülkeler özelinde çalıştaylar da yapılacak.

Türk vatandaşı ve Mavi Kart sahibi olanların yararlanabileceği programa başvuracak adayların eğitimini yurt dışında

tamamlamış olmaları gerekiyor. Program ABD, Kanada, Avusturalya, Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsveç, İsviçre, İtalya, Lüksemburg ve Norveç'te ikamet eden hukukçuların başvurusuna açık bulunuyor. - ANKARA