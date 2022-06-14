Hac kafilesi dualarla uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile kutsal topraklara giden hac kafilesi, Ulu Cami 'de düzenlenen törenin ardından dua ve gözyaşlarıyla kutsal topraklara uğurlandı.

Kaynak: İHA

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