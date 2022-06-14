Hac kafilesi dualarla uğurlandı - Son Dakika
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Hac kafilesi dualarla uğurlandı

14.06.2022 17:41
Hac kafilesi dualarla uğurlandı

Çorum'un sungurlu İlçesi'nde, hac ibadetinin yerine getirecek hacı adayları, düzenlenen törenin ardından kutsal topraklara uğurlandı.

Çorum'un sungurlu İlçesi'nde, hac ibadetinin yerine getirecek hacı adayları, düzenlenen törenin ardından kutsal topraklara uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile kutsal topraklara giden hac kafilesi, Ulu Cami'de düzenlenen törenin ardından dua ve gözyaşlarıyla kutsal topraklara uğurlandı.

Sungurlu Belediye Başkan vekili Tevfik Akyüz ve Belediye Başkan yardımcısı Mükremin Dağaşan, "İbadetlerin en güzelini yapacaksınız. Peygamberin misafiri olmaya gidiyorsunuz. Allah yolunuzu açık etsin" dedi.

İlçe Müftüsü İbrahim Köksal'ın yaptırdığı duanın ardından kutsal topraklara uğurlanan hacı adayları, Kurban bayramı sonrası hac vazifelerini yerine getirdikten sonra dönüş yapacaklar. - ÇORUM

Hac kafilesi dualarla uğurlandı
Hac kafilesi dualarla uğurlandı
Hac kafilesi dualarla uğurlandı
Hac kafilesi dualarla uğurlandı
Hac kafilesi dualarla uğurlandı
Hac kafilesi dualarla uğurlandı

YORUMLAR
500
Zabıta ekipleri marketleri denetledi Zabıta ekipleri marketleri denetledi Hacı adayları uğurlandı Hacı adayları uğurlandı
Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Sungurlu, Çorum, Cami, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hac kafilesi dualarla uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hac kafilesi dualarla uğurlandı - Son Dakika
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