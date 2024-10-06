Siirt Müftülüğü, 2025 yılı hac kayıt güncelleme işlemlerinin, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine 7 Ekim 2024 tarihinde tekrar açılacağını duyurdu.
Hac kayıt güncelleme işlemini çeşitli mazeretleri sebebiyle yetiştiremeyen vatandaşlardan gelen yoğun talepler üzerine, sadece hac kayıt güncelleme işlemleri 07 - 11 Ekim 2024 tarihleri arasında e-Devlet portali üzerinden yeniden açılacak.
Vatandaşlar, hac kayıt güncelleme işlemlerini, 7 – 11 Ekim 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabilecek. - SİİRT
Son Dakika › Yerel › Hac Kayıt Güncellemesi Tekrar Açılıyor - Son Dakika
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