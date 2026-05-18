Hacı Adayları Hira Mağarası'nı Ziyaret Etti

18.05.2026 10:35
Hac için Mekke'de bulunan adaylar, Hira Mağarası'na tırmanarak ibadet ediyorlar.

Hac görevini yerine getirmek için mübarek beldeye gelenler, vakitlerinin büyük bir kısmını Kabe-i Muazzama'da ibadet edip dua ederek geçirirken, Peygamber efendimize ilk vahyin indirildiği Hira Mağarası'nı ziyaret etmenin heyecanını yaşıyorlar.

Peygamber Efendimiz (Sallallahü teala aleyhi ve sellem)'in inzivaya çekilmek için çıktıkları Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası, Kabe'nin yaklaşık 5 kilometre uzağında ve 621 metre yükseklikte bulunuyor.

Termometrelerin öğle 40 santigrat dereceye kadar çıktığı Mekke'de hacı adayları zorlu bir yolculukla ulaşılan Hira Mağarası'nı ziyaret için genellikle gecenin geç saatleri ile sabahın ilk ışıklarını tercih ediyor.

Sarp bir yokuşu bulunan mağara, hacı adaylarının en çok zorlandıkları yerlerden biri olarak kabul ediliyor. Bazı yaşlı hacı adayları, Hira Mağarası'nı görmek için başladığı sarp yolculuğu yarıda bırakıyor.

Hacı adayları mağara ziyareti için genellikle sabah namazının ardından tırmanışa başlıyor. 40 dakikalık bir tırmanış sonrasında zirveye varan hacı adayları, buradan Mekke'yi seyrediyor ve namazın ardından Nur Dağı'nın zirvesinden yaklaşık 20 metre aşağıda, arkada bulunan Hira Mağarası'nı ziyaret ediyor.

Hacı adayları, bir kişinin başı tavana değmeyecek şekilde ayakta durabileceği yükseklikte ve yere uzanabileceği genişlik ve uzunlukta küçük bir boşluk bulunan mağarada şükür namazı kılıp dua ediyor. Genellikle hafızlar veya bilenler, bu mağarada nazil olan ilk ayeti kerime, oku emri olan Alak süresini okuyorlar.

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet Zahir Doğan, Allah Resülü sallalahu ve sellemin cahiliye döneminin karanlığından uzak durmak, kendini uzlete çekmek için sığındığı mekan olan Hira Mağarası'na hacı adaylarının yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Peygamber Efendimizin özellikle Ramazan ayı başta olmak üzere yılın belirli zamanlarında buraya gelerek uzlete çekildiğini ifade eden Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet Zahir Doğan şunları aktardı:

"Peygamberimiz burada tefekküre dalardı. 35 yaşından itibaren buraya gelen Efendimize Aleyhisselam 40 yaşında iken Cebrail aleyhisselam gelerek Cenab-ı Hakk'ın ilk vahyi olan 'Oku' emri ile başlayan 'Alak' suresini aktarıyor. Cebrail aleyhisselamın asli sureti ile Peygamber Efendimize göründüğü ve görüştüğü ilk mekan bu mağaradır. Efendimiz aleyhisselam burada iken zaman zaman Hazreti Hatice validemiz birkaç günlük ihtiyacını giderecek şekilde yemek, azık getirirdi. Bazen de Peygamber Efendimiz kendisi aşağı iner orada azığını, ihtiyacını alır tekrar buraya gelirdi. Vefa ve sadakat timsali mübarek bir eş olan Hazreti Hatice validemiz Efendimiz aleyhisselama her zaman destek olmuş, yanında durmuş ve en zor zamanlarında hep onun yanında olmuştur." - MEKKE'İ MÜKERREME

Kaynak: İHA

