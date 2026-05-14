Hacı Adaylarına Uğurlama Töreni

Kütahya'nın Emet ilçesinde, kutsal topraklara gidecek olan 20 hacı adayı için uğurlama töreni düzenlendi.

Emet halkının yoğun katılım gösterdiği uğurlama programı, Çavuşoğlu Camii önünde gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende hacı adayları ve yakınları bir araya gelerek vedalaştı.

Törende konuşan İlçe Müftüsü İsmail Çınar, hac ibadetinin önemine vurgu yaparak adaylara hayırlı yolculuklar diledi. Çınar'ın yaptığı duaya ellerini semaya açarak eşlik eden vatandaşlar, gözyaşları içinde sevdiklerini kutsal topraklara uğurladı.

Duaların ardından tekbirler ve telbiye eşliğinde otobüslerine binen hacı adayları, Mekke ve Medine'ye gitmek üzere ilçeden ayrıldı. Uğurlama sırasında cami avlusunda hem hüzün hem de büyük bir manevi coşku bir arada yaşandı. - KÜTAHYA