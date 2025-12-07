Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Üyeleri Dayanışma Kahvaltısında Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Üyeleri Dayanışma Kahvaltısında Buluştu

07.12.2025 14:25  Güncelleme: 17:59
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Dalaman Şubesi tarafından Dalaman Şehit Mehmetçik Parkı Halk Evi’nde birlik ve dayanışma kahvaltısı düzenlendi. Etkinlik, bölgedeki vakıf temsilcilerini, yerel yöneticileri ve vatandaşları bir araya getirdi.

Dalaman Şehit Mehmetçik Parkı Halk Evi'nde düzenlenen programa Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan, CHP Dalaman İlçe Başkanı Bilal Sarıhan, Ortaca İlçe Başkanı Mehmet Güzel; Muğla, Datça, Köyceğiz ve Ula Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı başkanları, STK temsilcileri, Ankara Birlik Tiyatrosu ekibi ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Dalaman Şube Başkanı İlyas Akbal, burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Saygıdeğer misafirlerimiz, değerli canlar, sevgili gönüldaşlarımız… Hepinizi Hacı Bektaş Veli'nin hoşgörüsüyle, Pir Sultan Abdal'ın direnciyle, yol erenlerinin ışığıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz.

'Bir olalım, iri olalım, diri olalım' çağrısına gönülden icabet etmiş, aynı yola gönül vermiş, aynı umuda ışık tutmuş, aynı muhabbetin taşıyıcıları olarak bir aradayız. Vakfımız insana hizmeti Hakk'a hizmet bilen, hoşgörüyü, sevgiyi, adaleti ve paylaşmayı temel alan bir anlayışla faaliyetlerini yürütmektedir. Bizler şube olarak bu kutsal mirası taşımanın sorumluluğunun farkındayız.

"Toplumsal barışa ve kardeşliğe hizmet etmek için buradayız"

Alevilik insanı merkeze alan; adaleti, eşitliği, barışı ve hakça paylaşımı esas alan bir inanç yoludur. Bizler bu yolculukta 'İncinsen de incitme', 'Yetmiş iki millete aynı nazarla bak' düsturunu her daim rehber edindik. Bugün de aynı anlayışla toplumsal barışa ve kardeşliğe hizmet etmek için buradayız.

Ne yazık ki bu topraklarda tarih boyunca canımız çok yandı ve ağır acılar yaşadık. Maraş'ta, Çorum'da ve Sivas'ta canlarımız kimlikleri, inançları ve yaşam biçimleri nedeniyle katledildi. Bu acılar bizlerin hafızasıdır. Bu acıları unutmuyor, unutturmuyoruz. Çünkü bu acıları unutmak, benzer acıların yaşanmaması için ortak bir sorumluluktur.

Bizler bu ülkede eşit, özgür ve onurlu bir yaşamın olanaklı olduğuna inanıyoruz. Bu nedenledir ki biz Aleviler bu topraklarda barışın, kardeşliğin ve hoşgörünün yanında olduk hep, olmaya da devam edeceğiz.

Bugün burada buluşmamızın anlamı da tam olarak budur canlar. Birliğimizi büyütmek, dayanışmayı güçlendirmek ve geleceğe umutla bakmak için Hacı Bektaş Veli'nin dediği gibi 'Gelin canlar bir olalım, iri olalım, diri olalım.'

Vaktini ayırıp aramıza katılan, emek veren, katkı sunan tüm canlarımızın hizmeti Hak katında kabul olsun. Lokmalarımız bir, gönüllerimiz bir olsun."

Başkan Durmuş'tan yer tahsisi sözü

Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş da, "Dalamanımıza katkı sunan her kurum, dernek ve vakfa biz de yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bunların başında yer temini geliyor. Buradan sözümüz olsun; kurulumu yeni yapılan Hacı Bektaş Veli Kültür Vakfı Şubesi'ne de bir yer temini sözü verelim" dedi.

Kaynak: ANKA

