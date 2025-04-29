Hacıbayramlar Köprüsüne Kalıcı Çözüm İçin Çalışmalar Başlatıldı - Son Dakika
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Hacıbayramlar Köprüsüne Kalıcı Çözüm İçin Çalışmalar Başlatıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan'ın Hacıbayramlar Mahallesi'nde yağışlar sonrası meydana gelen köprü çökmeleri için kalıcı çözüm arayışına girdi. İlgili keşif çalışmaları başladı ve Delice Çayı ıslah projesinin yılsonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

29.04.2025 15:49  Güncelleme: 15:52
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Hacıbayramlar köprüsüne kalıcı çözüm

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan'ın Hacıbayramlar Mahallesi'nde yağışlar sonrası çökmeler yaşanan köprüde kalıcı çözümün sağlanması için gerekli keşif çalışmalarını başlattı. Bölgede yağışların azalması ve çalışma yapılmasına uygun şartların oluşmasının ardından Büyükşehir Belediyesi ıslah çalışmalarına başlayacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen taleplere anında müdahale ederek il genelinde alt ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan Hacıbayramlar Mahallesi muhtarının talebi üzerine, yoğun yağışların ardından köprü girişinde oluşan çökmelere anında müdahale etti. Yapılan çalışmalarla yol ve köprüde güvenlik sağlanarak ulaşımın aksamaması için gerekli önlemler alındı. Yolda meydana gelen çöküntünün kalıcı olarak onarılması için Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından keşif çalışmaları başlatıldı.

Delice Çayı ıslah projesi yılsonuna kadar tamamlanacak

Süreç içerisinde Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğü ile de koordinasyon sağlandı ve kurumdan resmi görüş talep edildi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, DSİ'den uygun görüşün alınmasının ardından çalışmalara hızla başlanacağını ve Hacıbayramlar Mahallesi köprüsü civarındaki kısımda Delice Çayı ıslah projesinin yılsonuna kadar tamamlanmasını hedefliyor.

İpek Dela Aydın: "Gerekli keşif çalışmaları başlatıldı"

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde görevli İnşaat Mühendisi İpek Dela Aydın, Yatağan ilçesi Hacıbayramlar Mahallesi ile çevre mahalleleri birbirine bağlayan grup yolu üzerindeki köprü girişinde, yoğun yağışlar nedeniyle zemin çökmesi meydana geldiğini belirtti. Aydın, "Yatağan ilçemizde Hacıbayramlar Mahallesi ile çevre mahalleleri birbirine bağlayan grup yolu üzerinde bulunan köprü girişinde yoğun yağışlar sonucu zemin çökmesi meydana gelmiş ve bu durum yolun dört kez trafiğe kapanmasına neden olmuştur. Ancak Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ekipleri tarafından hızlı ve etkin müdahalelerde bulunularak yol yeniden ulaşıma açılmış, böylece vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamalarının önüne geçilmiştir. Yol üzerinde tekrarlayan göçüklerin temel nedeni bölgeden geçen Delice Çayı'nın henüz ıslah edilmemiş olmasıdır. Sorunun kalıcı olarak çözülebilmesi adına Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından gerekli keşif çalışmaları başlatılmıştır. Ancak ıslah çalışmalarına başlanabilmesi için yağışların azalmış ve çalışma yapılmasına uygun şartların oluşması beklenmektedir. Bu süreçte Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğü'nden de görüş talep edilmiştir. Uygun görüşün alınmasının ardından Delice Çayı'nın ıslah çalışmalarının Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından yılsonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hacıbayramlar Köprüsüne Kalıcı Çözüm İçin Çalışmalar Başlatıldı - Son Dakika

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