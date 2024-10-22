Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Ankara'da Proje Görüşmeleri Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Ankara'da Proje Görüşmeleri Yaptı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Ankara\'da Proje Görüşmeleri Yaptı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Ankara'da önemli projeler için bir dizi görüşmeler gerçekleştirdi. Yerel yönetimlerin sunduğu hizmetlerin önemine vurgu yapan Başkan Özdoğan, Kayseri için hayırlı sonuçlar beklediklerini ifade etti.

22.10.2024 13:11  Güncelleme: 13:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, bir dizi görüşmelerde bulunmak üzere başkent Ankara'ya gitti. Başkan Bilal Özdoğan, Ankara temaslarında Hacılar ve Kayseri için önemli projelerin ele alındığını söyledi.

Başkan Özdoğan, Ankara'da ilk olarak Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile birlikte DSİ Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanı Halis Bostan'ı ziyaret etti. Başkan Özdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kendilerine ilçemize ve şehrimize gösterdikleri yakın ilgi ve destek için teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Bilal Özdoğan, başkentteki temaslarına Türkiye Belediyeler Birliği Ekim Ayı Meclis Toplantısı'na katılarak devam etti. Yerel yönetimlerin ülke genelinde sunduğu hizmetlerin önemine dikkat çeken Başkan Özdoğan, "Yerel yönetimler olarak yapacağımız hizmetlerin, ülkemizin yarınlarına önemli katkılar sağlayacağını biliyor ve bu inançla gayretle çalışıyoruz. Alınan kararların hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşa Hizmette Zirveyi Kimseye Bırakmayız"

Başkan Özdoğan, son olarak Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Ankara'da düzenlenen "Marka Şehir Kayseri'miz için Birlikte Neler Yapabiliriz?" adlı programa katıldı. Ankara'da görev yapan Kayserili bürokratlar ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Özdoğan, programın verimli geçtiğini belirtti.

Başkan Özdoğan, burada yaptığı açıklamada, "Biz Kayseriliyiz. Ticarette olduğu gibi birlik, beraberlik ve vatandaşlarımıza hizmette de zirveyi kimseye bırakmayız. Şehrimizde yapılacak proje ve yatırımlar üzerine verimli görüşmeler gerçekleştirdiğimiz bu programda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Bilal Özdoğan, Yerel Yönetim, Politika, Ekonomi, kayseri, Hacılar, Ankara, Emlak, Yerel, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Ankara'da Proje Görüşmeleri Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:12 Yine mesaj vermeye kalktılar FETÖ elebaşı Gülen’in öldüğü oda numarasında dikkat çeken detay Yine mesaj vermeye kalktılar! FETÖ elebaşı Gülen'in öldüğü oda numarasında dikkat çeken detay
18:03 Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli’ye git Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli'ye git
17:45 PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın
16:38 Bahçeli’nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti’de hareketlilik Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı
10:01 Ünlü Rapçi Sean ’P Diddy’ Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti Ünlü Rapçi Sean 'P Diddy' Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti
09:53 Adana’da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi Adana'da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi
09:48 Bakan Memişoğlu’ndan “yenidoğan çetesi“ açıklaması: 5 Mayıs 2023’te Emniyet’ten yardım istedik Bakan Memişoğlu'ndan "yenidoğan çetesi" açıklaması: 5 Mayıs 2023'te Emniyet'ten yardım istedik
09:39 Altın fiyatları kritik eşiği aştı Altın fiyatları kritik eşiği aştı
09:32 Yenidoğan çete üyesinin kendi adıyla bir televizyon dizisinde oynadığı ortaya çıktı Yenidoğan çete üyesinin kendi adıyla bir televizyon dizisinde oynadığı ortaya çıktı
09:13 Benzin ve motorinde indirim Benzin ve motorinde indirim
09:12 Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı
09:06 Hakan Şükür’ün ardından FETÖ’cü Enes Kanter’den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi Hakan Şükür'ün ardından FETÖ'cü Enes Kanter'den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2024 19:32:05. #1.12#
SON DAKİKA: Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Ankara'da Proje Görüşmeleri Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.