Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'dan Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı - Son Dakika
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'dan Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan\'dan Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, birlik, beraberlik ve kardeşlik temasına vurgu yaparak, bayramın sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diledi.

29.03.2025 15:45  Güncelleme: 15:48
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Ramazan Bayramı'nın gelişi münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Özdoğan, mesajında birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yaparak, Ramazan Bayramı'nın tüm insanlık için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Başkan Özdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Mübarek Ramazan ayını geride bırakırken, birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini hep birlikte yaşadık. Gönül sofralarında hemşehrilerimizle buluştuğumuz, dualarla ve hayırlarla dolu bu müstesna ayın ardından Ramazan Bayramı'na kavuşmanın sevincini yaşıyoruz.

Ramazan Bayramı; kırgınlıkların unutulduğu, gönüllerin birleştiği, dostlukların tazelendiği özel bir zaman dilimidir. Bizler de Hacılar Belediyesi olarak bu manevi iklimin ilçemizde en güzel şekilde yaşanması için gayret ettik. Bayramda da büyüklerimizi, hastalarımızı ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimizi unutmadan, hep birlikte bayram sevincini paylaşmaya devam edelim."

Başkan Bilal Özdoğan, tebrik mesajını şu şekilde tamamladı:

"Bu vesileyle, başta kıymetli Hacılarlı hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımla tebrik ediyorum. Bayramın; sağlık, mutluluk, huzur ve bereket getirmesini diliyor, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlara erişmenizi temenni ediyorum. Bayramımız mübarek olsun." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'dan Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'dan Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı - Son Dakika
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