Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı\'nda Hemşerilerine Destek Verdi

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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayelerinde iş dünyası için kapılarını açan ve 200 firmanın katıldığı Kayseri İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı'nı gezerek hemşerilerinin stantlarında onlara destek oldu.

İş arayanlar ile işverenlerin buluştuğu Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayelerinde, İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Kayseri İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı, OSB KOSB Fuar Merkezi'nde açıldı. Üretimin ve istihdamın her zaman yanında yer alan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, açılış töreni sonrası stantları tek tek gezerek yetkililerden bilgi aldı ve iş bulmak için gelen vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Kayseri İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı'nın 14-15 Mayıs 2024 tarihlerinde 200 firmanın katıldığı ve yaklaşık 5 Bin 750 istihdamın hedeflendiğini söyleyen Başkan Özdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Fuarımızda 200 firmanın katıldığını gördüğümüzde, herhangi bir mesleği yapabilecek olan iş arayan arkadaşlarımızın mutlaka buraya gelip stantlarda kendilerini tanıtmalarını ve firmalarla görüşmelerini özellikle tavsiye ediyoruz. Hayırlı olsun. Başta Sayın Valimiz olmak üzere Büyükşehrimize ve katkı veren herkese teşekkür ediyoruz."

Özdoğan, hemşerilerinin de stant açmış olduğu fuarda yaptığı ziyarette Hacılar belediyesi olarak kendilerinin de Hacılar Meydanı'ndan fuara gitmek isteyen vatandaşlar için ücretsiz ulaşım hizmeti verildiğini de sözlerine ekledi. - KAYSERİ