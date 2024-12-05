Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, BBP Heyetini Ağırladı - Son Dakika
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Yerel

Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, BBP Heyetini Ağırladı

Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, BBP Heyetini Ağırladı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, BBP Kayseri İl Başkanı Murat Kelek ile birlikte partinin yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti. Özdoğan, şehir için ortak akıl ile hareket etmenin önemine dikkat çekti.

05.12.2024 11:01  Güncelleme: 11:03
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kayseri İl Başkanı Murat Kelek ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. Başkan Özdoğan, "Şehrimize değer katan her adımda ortak akıl ile hareket ediyoruz" dedi.

Başkan Özdoğan, Hacılar'da gerçekleştirilen projeler ve Hacılar Belediyesi'nin çalışmaları hakkında BBP heyetine bilgi verdi. Ziyaretin ardından yaptığı açıklamada Başkan Özdoğan, "Belediyemiz, tüm siyasi partilerle ve yerel yönetim paydaşlarıyla işbirliği içinde çalışmaya devam ediyor. Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Sayın Murat Kelek ve değerli yönetim ekibine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

Görüşmede, Hacılar'ın geleceğini ilgilendiren projeler, ilçenin gelişimine yönelik çalışmalar ve yerel yönetimin öncelikleri ele alındı. Başkan Özdoğan, Hacılar'da hemşehrilere daha iyi hizmet sunabilmek için her türlü fikir ve öneriye açık olduklarını ifade ederek, "Şehrimize değer katan her adımda ortak akıl ile hareket ediyoruz. Bu anlayışla Hacılar'ı daha güzel bir geleceğe taşımak için gece gündüz çalışıyoruz" diye konuştu.

Başkan Özdoğan, nazik ziyaretlerinden dolayı BBP heyetine teşekkür ederek, şehre katkı sağlayacak her projede ortak akılla hareket etmeye önem verdiklerini vurguladı. BBP İl Başkanı Murat Kelek ise Hacılar'daki çalışmalardan memnuniyet duyduğunu ifade ederek Başkan Özdoğan'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, BBP Heyetini Ağırladı - Son Dakika

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