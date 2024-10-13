Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, TÜGVA Gençlik Kampı'nda Gençlerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Yerel

Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, TÜGVA Gençlik Kampı'nda Gençlerle Bir Araya Geldi

Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, TÜGVA Gençlik Kampı\'nda Gençlerle Bir Araya Geldi

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, TÜGVA tarafından düzenlenen Gençlik Kampı'nda gençlerle bir araya gelerek yerel yöneticilik hakkında bilgi verdi. Gençlerin sorularını yanıtlayan Özdoğan, ilçeye yapılan yatırımları da aktardı.

13.10.2024 13:09  Güncelleme: 13:11
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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kayseri İl Temsilciliği tarafından Erciyes Kamp Merkezi'nde düzenlenen Gençlik Kampı'na katılan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan gençlerle sohbet ederek, onlara yerel yöneticilik hakkında bilgiler verdi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kayseri İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Gençlik Buluşması'na katılarak, TÜGVA'lı gençlerle bir araya geldi. Erciyes Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programa gençler yoğun ilgi gösterdi. Başkan Özdoğan, gençlerle gerçekleştirdiği sohbette, gençlerin merak ettiği soruları yanıtladı. Gençlerin enerjisinden ve potansiyelinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özdoğan; "Sınırlara sığmayan, yorulmak nedir bilmeyen, heyecanlı ve geleceğe imzasını atan bir gençliğimiz var. Tüm gençlerimize, ülkemize katkı sunan, başarı dolu bir hayat diliyorum" ifadelerini kullandı. Konuşmasının devamında siyasi hayatına dair tecrübelerini paylaşan Başkan Özdoğan; "2003 yılında siyasi hayatımız resmen başladı ama 2002'de gönülden desteklediğimiz Cumhurbaşkanımız ve AK Parti'nin ilk seçim zaferini görmek nasip oldu. O günden bugüne kadar yerel yönetimler aracılığıyla halkımıza hizmet ediyoruz. Belediye başkanlığı, halkın her an yanında olması gereken bir görevdir. Vatandaşlarımız bizi iyi günlerinde de kötü günlerinde de görmek ister, afetlerde yanlarında olmamızı bekler" dedi. Başkan Özdoğan; Hacılar ilçesine yapılan yatırımlara da değinerek, "Belediye olarak merkezi hükümetle sıkı bir diyalog içerisindeyiz. İlçemize yapılan devlet yatırımlarıyla önemli projeler hayata geçiriyoruz. Bu yaz sonu itibarıyla ilçemize 979 yeni konut kazandırmış olacağız. Temel hedefimiz, bu millete en iyi şekilde hizmet etmek" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda, TÜGVA yetkilileri ve gençlerle birlikte toplu fotoğraf çektiren Başkan Özdoğan, ilerleyen dönemde başka etkinliklerde gençlerle yeniden bir araya gelmek istediklerini belirtti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, TÜGVA Gençlik Kampı'nda Gençlerle Bir Araya Geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, TÜGVA Gençlik Kampı'nda Gençlerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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