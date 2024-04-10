Hacılar Belediyesi 5 Yıl İçinde 10 Milyar TL Yatırım Yapacak

Hacılar Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, konut projelerinin en kısa sürede tamamlanacağını söyleyerek, "Önümüzdeki 5 yılda 10 milyar TL'lik yatırım yapacağız" dedi.
Düzenlenen bayramlaşma programına AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, protokol üyeleri, belediye meclis üyeleri, belediye personelleri ve vatandaşlar katıldı. Gelecek 5 yılda da güzel işler yapmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Bilal Özdoğan, "Ne mutlu bize ki bir bayram gününde burada sizlerle birlikte yeniden bir aradayız. Allah'a sonsuz şükürler olsun. Tabi ki Ramazan başı rahmet ortası mağfiret sonu da cehennem azabından kurtuluşun müjdesi olarak bize bildirilen güzel bir ay. Tabi bu Ramazan'ın geçtiğimiz 5 Ramazan'dan farkı ilk 20 gününün seçimlerle daha da renklenmesi ve hareketlenmesiydi. Elhamdülillah vatandaşımızın teveccühü ve Allah'ın lütfuyla bu bayramda da güzel ilçemizde güzel insanlarla bir araya gelmenin haklı mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bize bu mutluluğu yaşatan başta tüm vatandaşlarımız olmak üzere Cumhur İttifakı'nın değerli teşkilatlarının tüm kademelerine ben bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Geçtiğimiz 5 yılda olduğu gibi önümüzdeki 5 yılda da bütün ekibimizle birlikte güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile şunun altını çizmek istiyorum; bu süreçte bize destek veren tüm vatandaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.
"Önümüzdeki 5 yılda 10 milyar TL'lik yatırım yapacağız"
Özdoğan, mevcut konut projelerinin en kısa sürede tamamlanacağını ve gelecek 5 yılda 10 milyar TL'lik yatırım yapacaklarını söyleyerek, "Bu nedenle de kaldığımız yerden değil olduğumuz yerden hizmetlerimiz devam edecek. Şu an itibariyle de ilçemizde hizmetlerine devam eden değerli mesai arkadaşlarıma da ayrıca ben kolaylıklar diliyorum. Çünkü hizmette aksama yok ve biz bir taraftan hizmet siyasetine de devam edeceğiz. İnşallah Nisan sonuna kalmadan da 2. etap konutlarımızın kura çekilişlerini TOKİ ve 3. etap konutlarımızın da inşallah temel işlemlerine başlanacak. Ön çalışmaları tamamlandı, önümüzdeki 15 gün içerisinde de inşallah temel işlerimiz de başlayacak ve 2025'in sonuna kalmadan TOKİ ve 3. etap konutlarımız da vatandaşlarımıza teslim edilecek. 2. etap konutlarımız da Mayıs sonuna teslim edilecek, çalışmalarımız da o yönde devam ediyor. Biz sadece bugünün değil, önümüzdeki yılların da Hacılar'ını inşa etmek, programlamak durumundayız. Çünkü önümüzdeki 1 yıl içerisinde ilçemizin nüfusunda ön görülen artış 2 bin olacak. Buna bağlı olarak altyapılar, üst yapılar, eğitim, sağlık ve lojistik işleri de tarafımızca titizlikle detaylı olarak hız kazanacak. Yeni dönemde de devlet yatırımları, büyükşehrimizle birlikte yaptığımız yatırımlar, kendi bütçemizden yaptığımız yatırımlar ve hayırsever iş birliği ile oluşacak projeler de hız kesmeden devam edecek. İnşallah geçtiğimiz 5 yılda birlikte yaptığımız 1,1 milyarlık yatırıma ilaveten önümüzdeki 5 yıl da inşallah sadece 10 milyar TL'lik bir yatırımın da buradan müjdesini vermiş olalım" ifadelerini kullandı.
AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu da, "Burada güzel bir başkanımız var. Çalıştı, gayret etti ve yeniden de başkan seçildi. Elhamdülillah geldiğimiz noktada da yine belediye başkanımızın, teşkilatımızın katkı ve gayretleri sahada karşılık buldu. İnşallah bundan sonraki dönemde de karşılık bulmaya devam edecek. Başkanımız Kayseri'de kentsel dönüşüm denilince herhalde belediye başkanlarımız içerisinde ilklerden birisi. Kentsel dönüşüm noktasındaki katkı ve gayretleri aşikar. Fakat "Bu bitti tamam" diyecek halimiz yok. İnşallah bundan sonraki dönemde de kentsel dönüşümle alakalı çalışmalarda bizler Ankara'da milletvekilleri olarak diğer belediye başkanlarımızın arkasında olduğumuz gibi başkanımızın da arkasında olmaya devam edeceğiz" dedi.
Konuşmaların ardından dua edilerek protokol üyeleri vatandaşlarla bayramlaştı. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Hacılar Belediyesi 5 Yıl İçinde 10 Milyar TL Yatırım Yapacak - Son Dakika
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