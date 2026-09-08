Hacılar Belediyesi Eylül meclisinde 9 madde oy birliğiyle kabul edildi

Hacılar Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda gündemde yer alan 9 madde görüşülerek Meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantının açılışında Meclis üyelerine hitap eden Başkan Bilal Özdoğan; ilçede yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını dileyen Başkan Özdoğan, eğitim alanındaki desteklerin devam edeceğini ifade etti. Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçedeki okulların genel durumunun gözden geçirildiğini belirten Başkan Özdoğan, devletin ilgili kurumlarıyla iş birliği içerisinde ihtiyaç duyulan çalışmaların gerçekleştirildiğini söyledi. Başkan Özdoğan; "2026-2027 eğitim-öğretim yılının tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize başarılı, sağlıklı ve verimli bir eğitim yılı temenni ediyorum. Evlatlarımızın alacakları eğitim ve öğretimle vatanımıza ve milletimize güzel hizmetlerde bulunmalarını Rabbim nasip etsin. Girecekleri sınavlarda da tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi. Gençlerden gelen talepler doğrultusunda spor alanlarında da çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Özdoğan, mevcut sahaların yenilendiğini ve yeni spor alanlarının ilçeye kazandırıldığını söyledi. Çalışmaların ekim ayında tamamlanmasının planlandığını belirten Başkan Özdoğan; "Gençlerimizin taleplerini önemsiyoruz. Mevcut sahalarımızın zeminlerini iyileştirirken yeni sahalarımızın yapımını da sürdürüyoruz. İnşallah ekim ayı itibarıyla bu çalışmalarımızı tamamlayarak gençlerimizin kullanımına sunmayı hedefliyoruz" diye konuştu. Meclis'te alınan kararların Hacılar için hayırlı olmasını dileyen Başkan Özdoğan, ilçenin geleceğine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti. Başkan Özdoğan; "İlçemizi her geçen gün daha çağdaş bir yapıya kavuşturmak için ekip arkadaşlarımızla gece gündüz demeden çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam konforunu artırmak ve geleceğe daha güçlü bir Hacılar bırakmak adına attığımız her adımın, aldığımız her kararın büyük kıymeti var. Meclis üyelerimizin yapıcı katkılarıyla aldığımız kararların ilçemiz adına hayırlı neticeler doğurmasını diliyor, tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hacılar Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.