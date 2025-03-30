Hacılar Belediyesi Geleneksel Bayram Buluşması'nda Birlik ve Dayanışma Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hacılar Belediyesi Geleneksel Bayram Buluşması'nda Birlik ve Dayanışma Vurgusu

Hacılar Belediyesi Geleneksel Bayram Buluşması\'nda Birlik ve Dayanışma Vurgusu

Hacılar Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Bayram Buluşması'na katılan AK Parti İl Başkanı ve Kayseri milletvekilleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verdiler. Programda Hacılar'ın sosyal hizmetleri ve bayramın huzur ikliminin önemi vurgulandı.

30.03.2025 12:55  Güncelleme: 12:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacılar Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Geleneksel Bayram Buluşması; AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ve Kayseri milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu programda birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu ön plana çıktı.

Programa; Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve Bayar Özsoy, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, ilçe başkanları, teşkilat mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Yasin Mutlu katılımcıların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Bayramlaşma töreninde konuşan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Ramazan ayını Hacılar'da huzur, dayanışma ve hizmetle geçirdiklerini vurguladı. Özdoğan; " Türkiye'de olduğu gibi Kayserimizde ve Hacılar'ımızda da Ramazan'ı birlik, beraberlik ve paylaşma ruhuyla yaşadık. Bu vesileyle kıymetli mesai arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Ramazan boyunca günde 200 kişiye sıcak yemek ulaştırdık ve toplamda 10.000 kişiye iftar yemeğinde buluştuk. Sadece ihtiyaç sahipleri değil, yalnız yaşayan büyüklerimizin de evlerine yemek götürdük. Bu hizmeti yalnızca Ramazan'da değil, yılın her döneminde sürdürüyoruz" dedi. Başkan Özdoğan, Ramazan'ın huzur iklimini bayrama taşıdıklarını belirterek, "Bayramlarımızı daha huzurlu geçirebilmek için belediye olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Davetimize icabet ederek bizleri onurlandıran kıymetli misafirlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Bayramınız mübarek olsun, sağlık ve afiyet diliyorum" dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve Bayar Özsoy da yaptıkları konuşmalarda vatandaşların bayramlarını tebrik ederek, birlik ve kardeşlik mesajları verdi. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan da yaptığı konuşmada Hacılar'a verdikleri değerin altını çizdi. Okandan; "Hacılar'a sadece sözde değil, özde değer veriyoruz. Hacılarlı hemşehrilerimizin hayırseverliği, vefası ve kadirşinaslığıyla gurur duyuyoruz. Hacılar, Kayseri'de örnek bir ilçedir. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Mübarek Ramazan Bayramı'nızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Hacılar'da gelenek haline gelen bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, Etkinlikler, AK Parti, Politika, Hacılar, kayseri, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hacılar Belediyesi Geleneksel Bayram Buluşması'nda Birlik ve Dayanışma Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı
“Kayyum atanacak“ iddialarına İş Bankası’ndan yanıt "Kayyum atanacak" iddialarına İş Bankası'ndan yanıt
Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti
Bakan Yerlikaya’dan ’Ferdi Tayfur’lu paylaşım Uyarısı duygulandırdı Bakan Yerlikaya'dan 'Ferdi Tayfur'lu paylaşım! Uyarısı duygulandırdı
Amerika etkisi zincir marketlerde yumurta fiyatlarına yansıdı Amerika etkisi zincir marketlerde yumurta fiyatlarına yansıdı
Gözlerin çevrildiği okulda ’başörtüsü’ krizi büyüyor Müdür baygınlık geçirdi Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi
Icardi ve sevgilisinden havuz paylaşımı Öpmeye doyamadı Icardi ve sevgilisinden havuz paylaşımı! Öpmeye doyamadı
Yaşlı kadının çöp konteynerinde yiyecek aradığı görüntü yürek dağladı Yaşlı kadının çöp konteynerinde yiyecek aradığı görüntü yürek dağladı
Cerrah Mahallesi’nde Geleneksel Bayramlaşma Cerrah Mahallesi'nde Geleneksel Bayramlaşma
Ahmet Şara’nın kabinede görev verdiği kadın bakanın bilinmeyenleri Ahmet Şara'nın kabinede görev verdiği kadın bakanın bilinmeyenleri
İmamoğlu’nun babası gözyaşlarını tutamadı İmamoğlu'nun babası gözyaşlarını tutamadı

12:48 Yaşlı kadının çöp konteynerinde yiyecek aradığı görüntü yürek dağladı Yaşlı kadının çöp konteynerinde yiyecek aradığı görüntü yürek dağladı
11:19 Cerrah Mahallesi’nde Geleneksel Bayramlaşma Cerrah Mahallesi'nde Geleneksel Bayramlaşma
11:01 Ahmet Şara’nın kabinede görev verdiği kadın bakanın bilinmeyenleri Ahmet Şara'nın kabinede görev verdiği kadın bakanın bilinmeyenleri
08:58 İmamoğlu’nun babası gözyaşlarını tutamadı İmamoğlu'nun babası gözyaşlarını tutamadı
08:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram mesajında isim vermeden İmamoğlu’na yüklendi Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram mesajında isim vermeden İmamoğlu'na yüklendi
10:40 Mezarlıkta akıl almaz olay 4 kişi hastanelik oldu Mezarlıkta akıl almaz olay! 4 kişi hastanelik oldu
10:28 Metrobüs istasyonunda kavga Yürüyen merdivenlerden yuvarlandı Metrobüs istasyonunda kavga! Yürüyen merdivenlerden yuvarlandı
10:14 Icardi ve sevgilisinden havuz paylaşımı Öpmeye doyamadı Icardi ve sevgilisinden havuz paylaşımı! Öpmeye doyamadı
10:12 Gözlerin çevrildiği okulda ’başörtüsü’ krizi büyüyor Müdür baygınlık geçirdi Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi
10:08 Amerika etkisi zincir marketlerde yumurta fiyatlarına yansıdı Amerika etkisi zincir marketlerde yumurta fiyatlarına yansıdı
10:01 Bakan Yerlikaya’dan ’Ferdi Tayfur’lu paylaşım Uyarısı duygulandırdı Bakan Yerlikaya'dan 'Ferdi Tayfur'lu paylaşım! Uyarısı duygulandırdı
09:44 Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti
09:34 “Kayyum atanacak“ iddialarına İş Bankası’ndan yanıt "Kayyum atanacak" iddialarına İş Bankası'ndan yanıt
09:27 Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2025 13:58:37. #7.13#
SON DAKİKA: Hacılar Belediyesi Geleneksel Bayram Buluşması'nda Birlik ve Dayanışma Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement