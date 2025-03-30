Hacılar Belediyesi Geleneksel Bayram Buluşması\'nda Birlik ve Dayanışma Vurgusu

Hacılar Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Geleneksel Bayram Buluşması; AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ve Kayseri milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu programda birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu ön plana çıktı.

Programa; Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve Bayar Özsoy, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, ilçe başkanları, teşkilat mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Yasin Mutlu katılımcıların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Bayramlaşma töreninde konuşan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Ramazan ayını Hacılar'da huzur, dayanışma ve hizmetle geçirdiklerini vurguladı. Özdoğan; " Türkiye'de olduğu gibi Kayserimizde ve Hacılar'ımızda da Ramazan'ı birlik, beraberlik ve paylaşma ruhuyla yaşadık. Bu vesileyle kıymetli mesai arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Ramazan boyunca günde 200 kişiye sıcak yemek ulaştırdık ve toplamda 10.000 kişiye iftar yemeğinde buluştuk. Sadece ihtiyaç sahipleri değil, yalnız yaşayan büyüklerimizin de evlerine yemek götürdük. Bu hizmeti yalnızca Ramazan'da değil, yılın her döneminde sürdürüyoruz" dedi. Başkan Özdoğan, Ramazan'ın huzur iklimini bayrama taşıdıklarını belirterek, "Bayramlarımızı daha huzurlu geçirebilmek için belediye olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Davetimize icabet ederek bizleri onurlandıran kıymetli misafirlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Bayramınız mübarek olsun, sağlık ve afiyet diliyorum" dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve Bayar Özsoy da yaptıkları konuşmalarda vatandaşların bayramlarını tebrik ederek, birlik ve kardeşlik mesajları verdi. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan da yaptığı konuşmada Hacılar'a verdikleri değerin altını çizdi. Okandan; "Hacılar'a sadece sözde değil, özde değer veriyoruz. Hacılarlı hemşehrilerimizin hayırseverliği, vefası ve kadirşinaslığıyla gurur duyuyoruz. Hacılar, Kayseri'de örnek bir ilçedir. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Mübarek Ramazan Bayramı'nızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Hacılar'da gelenek haline gelen bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. - KAYSERİ