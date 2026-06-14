Başkan Özdoğan: "Hacılar'ımızın değerlerine İstanbul'da yoğun ilgi gösterildi" - Son Dakika
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Başkan Özdoğan: "Hacılar'ımızın değerlerine İstanbul'da yoğun ilgi gösterildi"

Başkan Özdoğan: "Hacılar\'ımızın değerlerine İstanbul\'da yoğun ilgi gösterildi"
14.06.2026 15:18  Güncelleme: 15:19
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Hacılar Belediyesi, İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Kayseri 2. İl Tanıtım Günleri'nde stant açarak ilçenin kültürel, turistik ve yöresel değerlerini tanıttı. Başkan Bilal Özdoğan, yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Hacılar Belediyesi; İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen 'Kayseri 2. İl Tanıtım Günleri'nde açtığı stantla ilçenin kültürel, turistik ve yöresel değerlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, standa gösterilen yoğun ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Kayseri'nin ve Hacılar ilçesinin kültürel zenginliklerini geniş kitlelere ulaştırmayı hedefleyen organizasyonda Hacılar Belediyesi yerini aldı. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar Kaymakamı Cüneyt Caner ile birlikte etkinlik alanını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. İstanbul'da yaşayan Kayserililerle ve Hacılar'ı merak eden vatandaşlarla buluşmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Özdoğan, etkinlikte yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"İstanbul'da düzenlenen Kayseri Tanıtım Günleri'nde, ilçemizi en iyi şekilde temsil etmek adına standımızla yerimizi aldık. Perşembe günü gerçekleştirilen açılışın ardından Hacılar'ımızın tanıtımına başladık. Bugün de alanda hemşehrilerimizle bir araya geliyor, vatandaşlarımızla hasbihal ediyoruz. Kayseri'mizi ve özellikle ilçemiz Hacılar'ı en güzel şekilde tanıtmanın gayreti içerisindeyiz. Bu noktada emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Organizasyonun birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendiren çok önemli bir buluşma olduğunu vurgulayan Başkan Özdoğan, emeği geçenlere teşekkür ederek konuşmasını; "Bu etkinliğin hayata geçmesinde büyük gayret gösteren Kayserililer Federasyonuna (KAYFED), KAYFED Genel Başkanı Muhammed Ali Temel'e, Valimiz Gökmen Çiçek'e, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Yeni etkinliklerde buluşmak dileğiyle, bu güzel organizasyonun hayırlara vesile olmasını diliyorum" sözleriyle noktaladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Özdoğan: 'Hacılar'ımızın değerlerine İstanbul'da yoğun ilgi gösterildi' - Son Dakika

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