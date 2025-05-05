Hacılar Belediyesi'nde 05.05.2025'te Yoğun Nikah Trafigi - Son Dakika
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Hacılar Belediyesi'nde 05.05.2025'te Yoğun Nikah Trafigi

Hacılar Belediyesi\'nde 05.05.2025\'te Yoğun Nikah Trafigi

Hacılar Belediyesi, 05.05.2025 tarihi dolayısıyla yoğun bir nikah trafiğine ev sahipliği yaptı. Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, iki çiftin nikahını kıyarak bu özel günde gençlerin mutluluğuna ortak oldu.

05.05.2025 15:45  Güncelleme: 15:50
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Hacılar Belediyesi'nde 05.05.2025 tarihinin rakamsal uyumu nedeniyle yoğun bir nikah trafiği yaşandı.

Evlenmek için bu özel tarihi seçen çiftler; Hacılar Belediyesi'ne müracaat ederek nikahlarını kıydırdı. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, bu anlamlı günde iki çiftin nikahını bizzat kendisi kıyarak gençlerin mutluluğuna ortak oldu. Başkan Özdoğan, Hacılar Belediyesi Zabıta Müdürü Naci Kış'ın oğlu Harun Kış ile Tuğçe Cengiz'in, ayrıca belediye personeli Emre Şamlı ile Zeynep Güner'in nikahlarını kıyarak ailelere özel anlar yaşattı. Nikah merasiminde açıklamada bulunan Başkan Özdoğan; "Bugün özel bir tarih ve genç çiftlerimiz için anlamlı bir başlangıç oldu. Onların bu heyecanına ortak olmaktan, ailelerine tanıklık etmekten büyük mutluluk duyduk. Tüm çiftlerimize sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Gün boyu devam eden törenlere aileler ve yakın dostlar büyük ilgi gösterirken, Hacılar Belediyesi Nikah Salonu coşkulu ve duygusal anlara sahne oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hacılar Belediyesi'nde 05.05.2025'te Yoğun Nikah Trafigi - Son Dakika

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