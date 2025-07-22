Hacılar Büyük Su Projesi\'nin İkinci Etabı İçin Hazırlıklar Tamamlandı

Hacılar Belediyesi'nin girişimleriyle hayata geçirilen ve Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Hacılar Büyük Su Projesi'nde ikinci etap için hazırlıklar tamamlandı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; Büyük Su Projesi kapsamında Ören, Aksu, Lara Dereleri Yukarı Havza ve Mansap Islahı 2. Kısım Yapım İhalesi'nin 11 Ağustos 2025 Pazartesi günü DSİ 12. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirileceğini açıkladı. Başkan Özdoğan, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi;

"Daha önce olurunu aldığımız projeler birer birer hayata geçiyor. Ankara'da gerçekleştirdiğimiz temasların meyvesini ilçemiz adına toplamaya devam ediyoruz. Devlet yatırımları Hacılar'da hız kesmeden sürüyor. Bu projeyle, Erciyes'in eteklerinde yer alan ilçemizdeki yerleşim yerlerini taşkın ve sel tehlikesine karşı daha güvenli hale getirmeyi amaçlıyoruz."

Birinci etap kapsamında Aksu Deresi'nde 1869 metrelik menba bölümüne çift taraflı beton ağırlık taşkın kontrol kanalı, 11 menfez; mansap bölümüne ise 595 metre kanal, 3 menfez ve 450 metrelik ara beton ile çit uygulamaları yapılmıştı. Böylece 2 bin 500 metrelik taşkın kanalı ile Hacılar'da taşkın riski önemli ölçüde azaltıldı. İkinci etapla ilgili teknik ayrıntıları da paylaşan Başkan Özdoğan, yeni çalışmalarda 2 bin metre beton ağırlık kanal, 10 adet menfez, 4.000 metre pano panel tel çit ve 1 adet tersip bendi inşa edileceğini belirtti. Başkan Özdoğan, emeği geçen yetkililere teşekkür ederek; "Bu dev projede emeği geçen başta Tarım ve Orman Bakanlığımıza, DSİ Genel Müdürlüğümüze ve katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hacılar'ımız için yürüttüğümüz bu tür projelerle hemşehrilerimizin refahını, huzurunu, can ve mal güvenliğini sağlıyor, aynı zamanda çevreyi koruyarak gelecek nesillere yaşanabilir bir Hacılar bırakıyoruz" dedi.

Başkan Özdoğan, altyapı yatırımlarının kararlılıkla sürdüğünü ve bu tür projelerle Hacılar'ın daha modern, güvenli ve yaşanabilir bir şehir haline geldiğini ifade ederek sözlerini tamamladı. - KAYSERİ