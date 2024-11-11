Hacılar'da 11 Kasım Ağaçlandırma Günü Kutlandı - Son Dakika
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Hacılar'da 11 Kasım Ağaçlandırma Günü Kutlandı

Hacılar\'da 11 Kasım Ağaçlandırma Günü Kutlandı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde ağaçlandırma çalışmalarına dikkat çekerek, ilçede son 10 yılda 2 milyon ağaç dikildiğini açıkladı. Başkan Özdoğan, vatandaşların ormanların korunması konusunda duyarlı olmalarını istedi.

11.11.2024 14:54  Güncelleme: 14:56
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, tüm vatandaşların 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nü tebrik ederek, "Hacılar ilçemizin doğasını yeşillendiriyor, geleceğe daha yeşil bir miras bırakmak için çalışıyoruz" dedi.

Başkan Özdoğan, son 10 yılda Hacılar'da orman varlığını artırmak adına önemli çalışmalara imza attıklarını; ilçedeki Lifos, Kefeli ve Kuzey Erciyes bölgelerine yaklaşık 2 milyon ağaç dikildiğini hatırlattı. Başkan Özdoğan, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü Erciyes Şefliği ile işbirliğinde, bölgenin yüksek rakımlı yapısına uygun olan sarıçam ve huş gibi ağaç türlerinin dikildiğini ifade etti. Hacılar'ın doğası ve yeşiliyle öne çıkan bir ilçe olduğunu belirten Başkan Özdoğan, orman varlığını artırmak için yürütülen çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Yapılan ağaçlandırma çalışmalarının kapsamına ilişkin bilgi veren Başkan Özdoğan, "2019'dan bu yana ilçemizde 34.000 fidanı toprakla buluşturduk. Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ile birlikte Lifos, Kefeli ve Kuzey Erciyes bölgelerinde yürütülen bu çalışmalarla bölgemizin orman varlığı ciddi ölçüde arttı" diyerek geniş kapsamına vurgu yaptı.

"Vatandaşlarımızın Duyarlı Olmasını Rica Ediyorum"

Başkan Özdoğan, ağaçlandırma çalışmalarının çevresel faydalarına değinerek, "Ormanlarımız yalnızca doğayı güzelleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadelede, hava kalitesinin artırılmasında ve biyolojik çeşitliliğin korunmasında hayati bir rol oynuyor" ifadelerini kullandı. Başkan Özdoğan, Hacılar sakinlerini de bu önemli çalışmalara destek olmaya davet ederek, fidan dikimi etkinliklerinin her yaştan katılımcı için doğaya katkı sağlayacak bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Ormanların korunmasının sadece fidan dikimi ile sınırlı kalmadığını belirten Başkan Özdoğan, yangın riskine karşı tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekerek, "Ormanlık alanlarımızda ateş yakılmaması, yangın çıkarabilecek atıkların doğaya bırakılmaması konusunda tüm vatandaşlarımızın duyarlı olmasını rica ediyorum" dedi.

Başkan Özdoğan, doğal güzelliklerin korunması için yapılan her çalışmanın, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak adına büyük bir önem taşıdığını belirtti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hacılar'da 11 Kasım Ağaçlandırma Günü Kutlandı - Son Dakika

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