Hacılar'da Altyapı ve Üstyapı Yenileme Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Hacılar'da Altyapı ve Üstyapı Yenileme Çalışmaları Başladı

Hacılar\'da Altyapı ve Üstyapı Yenileme Çalışmaları Başladı
21.05.2025 14:34  Güncelleme: 14:37
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Hacılar Belediyesi işbirliğiyle, Hacılar'daki Kayseri Caddesi'nde önemli altyapı ve üstyapı yenileme çalışmaları başlatıldı. Toplamda 7 bin 750 metre hat imalatı yapılacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Hacılar Belediyesi işbirliğiyle Hacılar'ın en önemli güzergahlarından biri olan Kayseri Caddesi'nde altyapı ve üstyapı yenileme çalışmaları başlatıldı.

KASKİ tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında, 2 bin 400 metre kanal hattı ve 5 bin 350 metre içme suyu hattı olmak üzere toplamda 7 bin 750 metrelik hat imalatı yapılacak. Kayseri Caddesi'nde yürütülen bu altyapı çalışmalarının ardından, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından asfalt serimi ve kaldırım çalışmaları da gerçekleştirilecek.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Özdoğan burada yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Kayseri Caddemiz ilçemizin en işlek ve önemli ana arterlerinden biri. KASKİ'nin yürüttüğü altyapı çalışmaları ile ilçemize uzun yıllar hizmet edecek, modern bir altyapı kazandırıyoruz. Bu çalışmalar tamamlandığında Büyükşehir Belediyemizin üstyapı çalışmalarıyla birlikte, cadde hem estetik hem de teknik açıdan çağdaş bir görünüme kavuşacak. İlçemize büyük katkı sağlayacak bu yatırım için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç'a ve KASKİ rakiplerimize teşekkür ediyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise yaptığı açıklamada, "Altyapıyı üstyapı ile birlikte planlayarak hareket ediyoruz. KASKİ'miz 7.750 metrelik bir hat yenilemesi ile Hacılar'daki içme suyu ve kanal altyapısını güncelliyor. Bu yatırımlar hem yaşam kalitesine hem de şehir estetiğine katkı sunacak" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hacılar'da Altyapı ve Üstyapı Yenileme Çalışmaları Başladı - Son Dakika

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