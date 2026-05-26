Hacılar\'da bayramlaşma programı düzenlendi

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi.

Hacılar Belediyesi tarafından 15 Temmuz Şehitler Parkı içerisinde bayramlaşma programı düzenlendi. Düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Bilal Özdoğan bayramda 50'ye yakın personelle teyakkuz halinde olduklarını belirterek; "Kurban; bir taraftan ibadetlerin yapıldığı, kurbanların kesildiği bir bayram olmakla birlikte kelime anlamıyla yaklaşma, yakınlaşma anlamına gelmektedir. Davetimizi kırmayıp burada bulunan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı'na göre biz yerel yöneticiler için biraz telaşlıdır, yoğundur. Tüm ilçemizde insanlar nasıl ki evlerini bayrama hazırlarlar, yerel yönetimler de ilçelerini bayrama hazırlarlar. Biz de bu bilinçle 7 yıldır yaptığımız gibi bu yıl da inşallah sadece temizlik işçilerimize bağlı çalışan mesai arkadaşlarımız değil Fen İşleri Müdürlüğümüz, Park Bahçe Müdürlüğümüz de yoğun geçecek bayramdan dolayı her türlü tedbiri almış durumdayız. 20'ye yakın araç, 50'ye yakın personelimizle geçtiğimiz haftadan itibaren teyakkuz halindeyiz. İbadetlerimizi yaparken belirlenen yerlerde kesimlerini yapmalarını, toplu yapılan kesimlerde de bizim arkadaşlarımızın kendilerine verilen zaman diliminin dışında hareket etmemelerini vatandaşlarımızdan istirham ediyoruz" dedi. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ise birlik ve beraberlik vurgusu yaparak; "Yıllardır Hacılar'daki bu bayramlaşma programı hakikaten bir samimiyet içeriyor. Bayramlar gerçekten birlik ve beraberliğin en güzel anını yaşamaktır. Buy birliktelik berekettir, rahmettir. Hacılarımızın bu geleneğinin ilelebet yaşamasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Yapılan dualarla birlikte AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı ve Şaban Çopuroğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan; partililer, belediye personelleri ve vatandaşlarla bayramlaştı. - KAYSERİ