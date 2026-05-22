Başkan Özdoğan\'dan vatandaşlara uyarı: Son gün 1 Haziran

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi'nin 1. taksit ödemeleri için son tarihin 1 Haziran Pazartesi günü olduğunu hatırlatarak, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Başkan Özdoğan, hemşehrilerinin cezalı duruma düşmemeleri adına ödemelerini son güne bırakmamalarını istedi.

Hacılar'daki gayrimenkul sahipleri ve vergi mükelleflerinin bu süreci dikkatle takip etmeleri gerektiğini ifade eden Başkan Özdoğan, vatandaşların ödemelerini Hacılar Belediyesi veznesinden veya çevrimiçi sistemler üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebileceğini belirtti. Başkan Özdoğan, konuyla ilgili açıklamasında şöyle konuştu;

"Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi birinci taksit ödemelerinde son tarih 1 Haziran 2026'dır. Hemşehrilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları ve cezalı duruma düşmemeleri adına ödemelerini zamanında yapmalarını önemle rica ediyoruz. Vatandaşlarımız Hacılar Belediyemiz veznelerinden, e-Devlet üzerinden veya belediyemizin resmi internet sitesi üzerinden online olarak ödemelerini gerçekleştirebilirler." Vergi ödemelerinin Hacılar Belediyesi'nin hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Özdoğan; "Vatandaşlarımızın yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi, ilçemize sunulan hizmetlerin kesintisiz şekilde devam etmesine katkı sağlamaktadır. Bu konuda gösterecekleri hassasiyet için tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan Hacılar Belediyesi veznesinin, vatandaşların işlemlerini rahatlıkla gerçekleştirebilmeleri amacıyla 25 - 26 Mayıs 2026 Pazartesi ve Salı (arife) günü saat 08.30 - 17.30 arasında hizmet vermeye devam edeceği bildirildi. - KAYSERİ