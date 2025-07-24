Hacılar\'da Kayseri Caddesi Yenileme Çalışmaları Tamamlanıyor

Hacılar'ın ana arterlerinden biri olan Kayseri Caddesi'nde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen altyapı ve üstyapı yenileme çalışmalarının ilk etabında sona gelindi. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek son durumu değerlendirdi.

Kayseri Caddesi'nde yapılan yenileme çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Başkan Özdoğan; altyapı kurumlarıyla koordineli bir şekilde yürütülen projede asfalt seriminin büyük oranda tamamlandığını belirterek, "Büyükşehir Belediyemizin, ilçemizin ana arteri olan Kayseri Caddesi'ndeki çalışmalarında son noktaya gelmiş bulunuyoruz. Yaklaşık iki kilometrelik bu hattın üstyapısı, yani asfalt serimi inşallah kısa sürede tamamlanmış olacak. Altyapı aşamasında KCETAŞ, KAYSERİGAZ ekipleri koordineli şekilde çalışmalarını tamamladı. Biz de bu sürecin hemen ardından üstyapı çalışmalarına geçtik" dedi. Yolun karşı şeridinde de benzer çalışmaların başlayacağını belirten Başkan Özdoğan, konuşmasına şöyle devam etti;

"Bir sonraki etapta, yolun diğer şeridinde de hem altyapı hem üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştireceğiz. Bu noktada başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç olmak üzere, Büyükşehir ekiplerine, altyapı kuruluşlarına ve sahada emek veren tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Ayrıca bu süreçte sabırla destek veren kıymetli Hacılarlı hemşehrilerime de şükranlarımı sunuyorum."

Kayseri Caddesi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında yalnızca asfalt değil, refüj, yürüyüş yolu, çevre düzenlemesi ve elektrik hatlarının düzenlenmesi gibi detaylara da yer verildiğini belirten Başkan Özdoğan, ilçenin daha güvenli ve konforlu ulaşım altyapısına kavuştuğunu ifade etti. Başkan Özdoğan, konuya ilişkin sözlerini; "Amacımız daha güzel bir Hacılar, daha konforlu yollar ve yaşam alanları inşa etmek. Bu doğrultuda tüm paydaşlarımızla birlikte gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Yapılan çalışmalar ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun" şeklinde tamamladı. - KAYSERİ