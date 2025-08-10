Hacılar\'da Kentsel Dönüşüm Projeleri Hızla Devam Ediyor

Hacılar Belediyesi tarafından hayata geçirilen kentsel dönüşüm projeleri sayesinde her geçen gün daha modern ve düzenli bir görünüme kavuşuyor. Daha önce tamamlanan etaplar ve TOKİ konutları ile büyük ölçüde yenilenen Hacılar'da, devam eden yeni projeler ile dönüşüm süreci tüm hızıyla sürüyor.

Bu kapsamda inşası süren 92 konut ile zemin katta yer alan 14 dükkandan oluşan yaşam alanı ve 4 bin 980 metrekarelik alanda inşa edilen 32 iş yerini kapsayan modern ticaret merkezi, Hacılar'a değer katacak yeni projeler arasında yer alıyor. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, mevcut projelerin ilçedeki kentsel dönüşüm hamlesinin yeni halkasını oluşturduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu; "İlçemize daha önce kazandırdığımız kentsel dönüşüm alanları ve TOKİ konutlarıyla birlikte Hacılar'ın çehresi büyük oranda değişti. Şu an yapımı süren 92 konut, zemin katta yer alan 14 dükkan ve 32 iş yerinden oluşan ticaret merkezimiz bu dönüşümün yeni adımı. Müteahhit firmamızla birlikte projemizi hızlı ve sağlıklı şekilde sürdürüyoruz. Hak ediş süreçleri düzenli işliyor, herhangi bir aksama olmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Ticaret merkezinin kaba inşaatının bu yıl içerisinde tamamlanmasını hedeflediklerini söyleyen Başkan Özdoğan, diğer iki blokun da aynı takvim içerisinde tamamlanacağını ifade etti. Özdoğan; "Yeni projelerimizle birlikte vatandaşlarımızla uzlaşma sürecine geçmeyi hedefliyoruz. Kentsel dönüşüm, sadece fiziki yapıyı değil, sosyal yapıyı da güçlendiren çok yönlü bir süreç. Hacılar'ı daha düzenli ve daha modern bir şehir haline getirmek istiyoruz. İlçemiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Özdoğan; yatırımlar ve projelerle dönüşümün sürdüğü Hacılar'da, kentsel gelişim önümüzdeki dönemde de planlı ve istikrarlı bir şekilde devam edeceğini de sözlerine ekledi. - KAYSERİ