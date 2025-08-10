Hacılar'da Kentsel Dönüşüm Projeleri Hızla Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Hacılar'da Kentsel Dönüşüm Projeleri Hızla Devam Ediyor

Hacılar\'da Kentsel Dönüşüm Projeleri Hızla Devam Ediyor
10.08.2025 11:25  Güncelleme: 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacılar Belediyesi, kentsel dönüşüm projeleri ile ilçenin modernleşmesini sağlıyor. Tamamlanan etaplar ve devam eden yeni projelerle Hacılar'ın görüntüsü büyük ölçüde değişiyor. 92 konut ve modern ticaret merkezi inşası ile dönüşüm süreci devam etmekte.

Hacılar Belediyesi tarafından hayata geçirilen kentsel dönüşüm projeleri sayesinde her geçen gün daha modern ve düzenli bir görünüme kavuşuyor. Daha önce tamamlanan etaplar ve TOKİ konutları ile büyük ölçüde yenilenen Hacılar'da, devam eden yeni projeler ile dönüşüm süreci tüm hızıyla sürüyor.

Bu kapsamda inşası süren 92 konut ile zemin katta yer alan 14 dükkandan oluşan yaşam alanı ve 4 bin 980 metrekarelik alanda inşa edilen 32 iş yerini kapsayan modern ticaret merkezi, Hacılar'a değer katacak yeni projeler arasında yer alıyor. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, mevcut projelerin ilçedeki kentsel dönüşüm hamlesinin yeni halkasını oluşturduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu; "İlçemize daha önce kazandırdığımız kentsel dönüşüm alanları ve TOKİ konutlarıyla birlikte Hacılar'ın çehresi büyük oranda değişti. Şu an yapımı süren 92 konut, zemin katta yer alan 14 dükkan ve 32 iş yerinden oluşan ticaret merkezimiz bu dönüşümün yeni adımı. Müteahhit firmamızla birlikte projemizi hızlı ve sağlıklı şekilde sürdürüyoruz. Hak ediş süreçleri düzenli işliyor, herhangi bir aksama olmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Ticaret merkezinin kaba inşaatının bu yıl içerisinde tamamlanmasını hedeflediklerini söyleyen Başkan Özdoğan, diğer iki blokun da aynı takvim içerisinde tamamlanacağını ifade etti. Özdoğan; "Yeni projelerimizle birlikte vatandaşlarımızla uzlaşma sürecine geçmeyi hedefliyoruz. Kentsel dönüşüm, sadece fiziki yapıyı değil, sosyal yapıyı da güçlendiren çok yönlü bir süreç. Hacılar'ı daha düzenli ve daha modern bir şehir haline getirmek istiyoruz. İlçemiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Özdoğan; yatırımlar ve projelerle dönüşümün sürdüğü Hacılar'da, kentsel gelişim önümüzdeki dönemde de planlı ve istikrarlı bir şekilde devam edeceğini de sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hacılar'da Kentsel Dönüşüm Projeleri Hızla Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiası iki kişinin başını yaktı "Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası iki kişinin başını yaktı
’’Hanım Ağa’’ sokakta yürürken yakalandı ''Hanım Ağa'' sokakta yürürken yakalandı
Haliç Metro Köprüsü’nden denize düşen kişi kayboldu Haliç Metro Köprüsü'nden denize düşen kişi kayboldu
Taşkınlık çıkaran grup ilçeyi karıştırdı Polis ve jandarma havaya ateş açtı Taşkınlık çıkaran grup ilçeyi karıştırdı! Polis ve jandarma havaya ateş açtı
Çanakkale’de orman yangını sürüyor 5 köy boşaltıldı, çok sayıda ev alevlere teslim oldu Çanakkale'de orman yangını sürüyor! 5 köy boşaltıldı, çok sayıda ev alevlere teslim oldu
Trump ile Putin 15 Ağustos’ta ABD’nin Alaska eyaletinde görüşecek Trump ile Putin 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde görüşecek
Kırmızı bültenle aranan çok sayıda suçlu Türkiye’ye getirildi Aralarında “Daltonlar“ üyesi de var Kırmızı bültenle aranan çok sayıda suçlu Türkiye'ye getirildi! Aralarında "Daltonlar" üyesi de var
Takımda ortalık yıkıldı Büyük Nelson Semedo krizi Takımda ortalık yıkıldı! Büyük Nelson Semedo krizi
Galatasaray’dan gece yarısı bomba “sus“ paylaşımı Galatasaray'dan gece yarısı bomba "sus" paylaşımı

10:22
Gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir’in ofisinde arama yapıldı
Gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir'in ofisinde arama yapıldı
09:40
Tapu dolandırıcılarına karşı e-Devlet üzerinden kilit
Tapu dolandırıcılarına karşı e-Devlet üzerinden kilit
09:08
Gülseven Medya’dan Devlet Bahçeli’ye ziyaret “Terörsüz Türkiye“ için tarih verdi
Gülseven Medya'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret! "Terörsüz Türkiye" için tarih verdi
07:59
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı
05:10
İngiltere’deki Filistin’e destek gösterilerine katılan 466 kişi gözaltına alındı
İngiltere'deki Filistin'e destek gösterilerine katılan 466 kişi gözaltına alındı
10:00
Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hasan Basri Çillioğlu yakalandı Çarpıcı Alaattin Çakıcı detayı
Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hasan Basri Çillioğlu yakalandı! Çarpıcı Alaattin Çakıcı detayı
09:53
Trump ve Putin’in “toprak takası“ planı çöktü Zelenskiy’den sert tepki
Trump ve Putin'in "toprak takası" planı çöktü! Zelenskiy'den sert tepki
09:44
DİMES Genel Müdürü Cem Kurt hayatını kaybetti
DİMES Genel Müdürü Cem Kurt hayatını kaybetti
09:44
Türkiye’de ilk ve tek Dermatologların önerdiği plaj doldu taştı
Türkiye'de ilk ve tek! Dermatologların önerdiği plaj doldu taştı
09:44
Yatalak annesini komaya sokan şizofren doktor tutuklandı
Yatalak annesini komaya sokan şizofren doktor tutuklandı
09:31
İnsanlığımızdan utandık Yangından kaçan çoban ve koyunları siteye alınmadı
İnsanlığımızdan utandık! Yangından kaçan çoban ve koyunları siteye alınmadı
09:30
Zuhal Topal gece yarısı denizde eşinin doğum gününü kutladı
Zuhal Topal gece yarısı denizde eşinin doğum gününü kutladı
09:29
Zirai don piyasanın dengesini bozdu, limonun fiyatı 150 TL’yi aştı
Zirai don piyasanın dengesini bozdu, limonun fiyatı 150 TL'yi aştı
09:23
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
08:27
Galatasaray’dan gece yarısı bomba “sus“ paylaşımı
Galatasaray'dan gece yarısı bomba "sus" paylaşımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2025 11:27:17. #7.12#
SON DAKİKA: Hacılar'da Kentsel Dönüşüm Projeleri Hızla Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.