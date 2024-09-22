Hacılar\'da TOKİ Konutları 2025\'te Tamamlanıyor

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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, TOKİ ve Kentsel Dönüşüm Konutları'nın yapım sürecinin 2025 yılının haziran ayında tamamlanacağının müjdesini verdi.

Hacılar da kentsel dönüşümle birlikte yapımına devam edilen TOKİ Konutları'nda müjde Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'dan geldi. TOKİ inşaat alanında incelemelerde bulunan Başkan Özdoğan, inşaat sürecinin planlandığı gibi ilerlediğini belirterek, "2025 yılının ikinci yarısının başında tamamlanacak inşaat süreciyle birlikte, Hacılarımızın nitelikli konut çalışmalarında önemli bir mesafe almış olacağız" dedi.

TOKİ inşaat sahasında yapılan incelemelerde sonra yüklenici firma yetkilisi şantiye şefi Halis Karaaslan'dan bilgi alan Başkan Özdoğan, "Hacılar Belediyesi ve TOKİ iş birliğiyle yürütülen 547 konutluk projemizde, 19 bloğun kaba inşaatı tamamlandı. 2 blokta ise temel atma çalışmaları başladı. Kaba inşaatı tamamlanan bloklardan 4'ü kentsel dönüşüm, 15'i ise TOKİ projesi kapsamındadır" şeklinde konuştu.

Başkan Özdoğan: "İkinci etapta anahtar teslimleri devam ediyor"

Başkan Özdoğan ayrıca belediye İMAR A.Ş. aracılığıyla yapılan kentsel dönüşüm projesinin ikinci etabında vatandaşlara anahtar teslim sürecinin hızla sürdüğünü söyleyerek, "Eylül ayı sonuna kadar tüm hak sahipleri yeni evlerine kavuşmuş olacak. Bu süreçte emeği geçen yüklenici firmamıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşüm çalışmaları ve TOKİ'nin yaptığı çalışmalar sonucu ilçedeki esnafın yer konusunda da sıkıntı yaşamaması adına çalıştıklarını belirten Başkan Özdoğan, esnafların ticaretlerini sürdürebilmeleri için geçici yerler sağlandığını ve çarşı içinde konteyner düzenlemelerinin tamamlandığını sözlerine ekledi. - KAYSERİ