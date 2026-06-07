Başkan Özdoğan: "Hacılar\'a yakışır şekilde hizmet etmek için çalışıyoruz"

Hacılar Belediyesi tarafından düzenlenen 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programı, Akdam Mahallesi'nde vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Akdam Mahallesi Zambak Parkı'nda düzenlenen programa Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ın yanı sıra Hacılar Belediyesi meclis üyeleri ve birim müdürleri de katıldı. Vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Özdoğan, Hacılar'a dair talep, öneri ve sorunları dinledi. Programda vatandaşlardan gelen sorulara cevap verilirken, bazı konularda ise anında çözüm üretildi. Programın açılışında konuşan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, vatandaşlarla sürekli iletişim halinde olduklarını belirterek; "Biz Hacılar Belediyesi olarak sadece bu tür programlarda değil, her zaman vatandaşlarımızla birebir iletişim halindeyiz. Burada hasbihal edeceğiz, sohbet edeceğiz. Sizlerden gelecek her türlü teklif, görüş, öneri, eleştiri ve soruyu önemsiyoruz. Çekinmeden, samimi bir şekilde konuşalım istiyoruz" dedi. Hacılar'da hizmet anlayışını vatandaşlarla birlikte şekillendirdiklerini ifade eden Başkan Özdoğan; "Biz her fırsatta mahallelerimizi ziyaret ediyor, hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. İyi günde de kötü günde de sizlerle beraber olmaya gayret ediyoruz. Hacılar'a yakışan bir çizgide hizmet etmek için çalışıyoruz. Burada belediye sizin. Burada bir Belediye Başkanı kardeşiniz, ağabeyiniz, evladınız var" ifadelerini kullandı. Görev süresi boyunca vatandaşlardan aldıkları güçle hizmet ettiklerini vurgulayan Başkan Özdoğan; "Allah nasip etti, 7 yıldır sizlerle birlikteyiz. Sizlerden aldığımız güçle dünün, bugünün ve yarının daha iyi olması için çalışıyoruz. Var olan güzelliklere güzellik katmak için hep birlikte yol yürüyoruz. Cenab-ı Allah'a ne kadar şükretsek az; böyle güzel bir vatanda, güzel bir şehirde ve güzel bir ilçede sizlere hizmet etmek bizlere nasip oldu. İnşallah bu yolculuğa yine sizlerle birlikte devam edeceğiz" diye konuştu. Program boyunca Akdam Mahallesi sakinleri; altyapı, park, ulaşım, yol, çocuk oyun alanları, sosyal ve kültürel çalışmalar başta olmak üzere birçok konuda görüş ve taleplerini Başkan Özdoğan'a iletti. Başkan Özdoğan, çözüm gerektiren tüm konuların ilgili birimler tarafından takip edileceğini belirterek, vatandaşların ilettiği her talebin kendileri için kıymetli olduğunu söyledi.

Hacılar Belediyesi'nin mahalle buluşmaları kapsamında düzenlediği 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programlarının, ilçenin ihtiyaçlarını yerinde dinlemek ve hizmetleri vatandaşların görüşleri doğrultusunda şekillendirmek amacıyla devam edeceği bildirildi. - KAYSERİ