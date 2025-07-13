Hacılar\'dan Milli Takım Kampına 12 Sporcu Gönderildi

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; Isparta'da düzenlenecek Dağ Kayağı Milli Takım Yaz Kampı öncesi, Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) sporcularını ağırlayarak değerlendirmelerde bulundu. Başkan Özdoğan, "30 kişilik kadroya 12 sporcu göndermek, bu topraklarda spora verilen değerin en somut göstergesidir. Hedefimiz; sporun, disiplini ve özgüveni beslediği başarılı nesiller yetiştirmek" dedi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan kamp, 22-31 Temmuz tarihleri arasında Isparta'da gerçekleştirilecek. Teknik eğitim, fiziksel kondisyon ve takım çalışmaları gibi kapsamlı içeriklerle sporcuların hem bireysel hem de takım gelişimine katkı sunulacak. Bu önemli organizasyona, HADAK bünyesinden 12 genç sporcunun çağrılması Hacılar'da sevinç ve gururla karşılandı. Milli takım aday kampına HADAK'tan çağrılan sporcular; Sueda Sultan Evci (U20), Zeynep Canan Alan (U18), Ceren Ceyhan (U18), Arda Şafak (U16), Fatma Zehra Öztekin (U16), Esmanur Hasdemir (U16), Ahmet Can Çavuş (U14), İbrahim Efe Acar (U14), Belinay Aykut (U14), Yağmur Güldemir (U14), Ceyda Evci (U14) ve Ecemsu Avcı (U14) olarak açıklandı. Ziyaret sırasında HADAK sporcularıyla sohbet eden Başkan Özdoğan, kamp sürecinin yalnızca fiziksel gelişim değil, karakter gelişimi açısından da büyük fırsatlar sunduğunu ifade etti. Özdoğan; "Disiplinli yaşamı, düzenli çalışmayı, sorumluluk almayı bu yaşlarda öğrenen gençlerimiz; gelecekte hem spor alanında hem de hayatta başarılı bireyler olacak. Sporun her branşı gençlerimize öz güven, çeviklik ve farkındalık kazandırıyor. Milli takım kampında bulunmanız, bu bilinçle yürütülen çalışmaların bir sonucudur" dedi. Hacılar Belediyesi olarak gençlerin eğitimine ve spora kesintisiz destek verdiklerini ifade eden Başkan Özdoğan; HADAK kulübü antrenörlerine, sporculara ve ailelerine teşekkür ederek sözlerini şöyle tamamladı;

"Eğitimle sporu bir araya getiren, ahlaklı, çalışkan ve hedef sahibi gençler bizim için her şeyden değerlidir. HADAK'ın milli takıma 12 sporcu göndermesi hepimiz için büyük gurur. İnşallah bu sayıyı daha da artırarak Hacılar'ı sporda marka haline getireceğiz. Bu çocuklarımız, Türkiye'nin dört bir yanında Hacılar'ın adını gururla temsil ediyor. Allah yollarını açık etsin." - KAYSERİ