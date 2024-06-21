Hacılar İstanbul'a dönmeye başladı - Son Dakika
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Yerel

Hacılar İstanbul'a dönmeye başladı

Hac ibadetini tamamlayan hacılar, Cidde'den havalanan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi. Havalimanında duygusal anlar yaşandı. Hacılar, kutsal topraklarda yaşanan sıcaklar ve vefat eden insanlar hakkında düşüncelerini paylaştı.

21.06.2024 14:03
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Hac ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklara giden hacılar yurda dönmeye başladı. Kutsal topraklardaki görevlerini tamamlayan hacılar, sabah saatlerinde Cidde'den havalanan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi.

Kutsal topraklarda hac ibadetini tamamlayan hacıların yurda dönüş yolculuğu başladı. Hacılar, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinden bu sabah saat 07.50 sıralarında havalanan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na indi. Kafileler halinde İstanbul'a ulaşan hacılar, havalimanındaki pasaport ve valiz işlemlerinin ardından yurda resmen giriş yaptı. Hacıları, dış hatlardan gelen yolcu salonunda aileleri ve yakınları karşılarken bu esnada duygusal anlar yaşandı. 36 gün kutsal topraklarda kalan Mühibe ve Tahsin Göz çifti hac dönüşü duygusal anlar yaşarken düşüncelerini paylaştı. Mühibe Göz, "Her şey çok güzeldi, anlatılmaz yaşanır" diye konuşurken, eşi Tahsin Göz ise, "Herkese kısmet olsun inşallah. Çok duygusal anlar yaşadık çok güzeldi" ifadelerini kullandı.

"354 arkadaşımın her birine tek tek dua ettim"

İstanbul Havalimanı'na gelen kafilenin içinde bulunan bir başka hacı Murat Bakkaloğlu, kendisini arayan tüm yakınlarının ismini bir kağıda not ettiğini belirtti. Bakkaloğlu, "Arkadaşlarımın adlarını soyadlarını, isteklerini, dualarını, hastalarını, hepsini tek tek yazdım 354 kişi oldu. Bu arkadaşlarımın her birine oraya gittiğimde tek tek dua ettim" diye konuştu.

"Sıcaklardan dolayı birçok insan vefat etti ve üstlerinin beyaz bir örtüyle örtüldüğünü gördük"

Eşiyle birlikte kutsal topraklara hac ibadeti için giden Osman Kocadelioğlu, "Demir gibi ağırlaşmış vaziyette gittik, pamuk gibi dönüyoruz Allah'a şükür. Gayet rahatım manevi hazza doymuş bir vaziyette ülkemize geliyoruz. Buradan şunu söylemek isterim, insanın o manevi hazza doyması gerekiyor. Oraya genç gidilmesi lazım hem hayata bakış açısından, hem de hayatı düzgün yaşamak açısından. Orada bir sürü Türk vatandaşımız var, yaşlılarımız da var. Birçoğu yürümeye ve sıcağa dayanamadı. Dünyanın her yerinden insanlar var orada. Sıcaklardan dolayı birçok insan vefat etti ve üstlerinin beyaz bir örtüyle örtüldüğünü gördük" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hacılar İstanbul'a dönmeye başladı - Son Dakika

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