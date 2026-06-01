Hacılar Medine'de Cennet Bahçesi'nde Dua Ediyor

01.06.2026 13:06
Hac vazifesini tamamlayan yüzbinler Medine'deki Cennet Bahçesi'nde dua ediyor, düzenli ziyaretler yapılıyor.

Haccın farz ve vaciplerini tamamlayıp hacı olan yüzbinler Peygamber Efendimizin huzuruna koşarak "Cennet Bahçesi" buyurdukları minberi ile kabri arasına özel randevu ile girip, dua ediyorlar.

Hac vazifesini yerine getirerek Mekke-i Mükerreme'ye veda eden hacıların, Medine-i Münevvere'ye gelişleri sürüyor. Türkiye'den mübarek topraklara hareket ettikten sonra ilk olarak Mekke-i Mükerreme'ye gelen hacı adayları, hac ibadetinin menasiklerini tamamlamalarının ardından ikinci durakları olan Medine-i Münevvere'ye geçmeye başladı. Kutlu şehir Medine, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (sallallahü aleyhi ve sellem) Mekke'den hicretinde kucak açtığı için İslam dünyasında çok özel bir yere sahip bulunuyor. Eski ismi Yesrib olan bu kutlu belde, aydınlanan şehir manasında Medine-i Münevvere olarak isimlendiriliyor.

Hacılar, Mekke'nin yaklaşık 500 kilometre kuzeyindeki Hicaz bölgesinde yer alan Medine-i Münevvere'de otellerine yerleşmelerinin ardından öncelikle Mescid-i Nebevi'ye giderek Bab-ı selam kapısından girip, Peygamber Efendimizi selamlıyor. Müslümanlar, burada bulunan Peygamber Efendimiz ile Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in kabirlerine gidiyor. Hacılar, Mescid-i Nebevi ziyareti sonrası Nusuk programı üzerinden randevu alarak, belirtilen saatten 30 dakika önce Cennet'ül Baki kabristanı tarafında sıraya giriyorlar.

Diyanet gibi organizasyonlar ile gelenler kafileleri ile münferid gelenler de Nusuk uygulaması üzerinden karekod oluşturarak bu ziyareti gerçekleştiriyorlar. İlk önce kafileler dışarıda sayılıyorlar sonra bahçede bir süre bekletildikten sonra mescidin içerisinde serin bir yere geçiliyor. Yaklaşık 1 saatlik beklemeden sonra Peygamberimizin kabri ile minberi arasındaki "Cennet Bahçesi" denen yere sıra ile giren Müslümanlar, burada namaz kılıp dua ediyor. Cennet'te kılınmış gibi sevap verilen bu mekandaki ibadetlere yaklaşık 20 dakika müsaade ediliyor. Daha önce bir düzen olmadan yapılan Ravda ziyaretleri artık kontrollü ve randevulu olarak daha huzurlu gerçekleştirilebiliyor. - MEDİNE’İ MÜNEVVERE

Kaynak: İHA

Yaşam, Dünya, Yerel, Hac, Son Dakika

