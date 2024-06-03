Hacılar Ortaseki Ormanları Doğa ve Spor Severleri Ağırlıyor - Son Dakika
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Hacılar Ortaseki Ormanları Doğa ve Spor Severleri Ağırlıyor

Hacılar Ortaseki Ormanları Doğa ve Spor Severleri Ağırlıyor

Hacılar ilçesinde doğa ile baş başa kalınacak bir yer olan Ortaseki Ormanları, yüzlerce doğa ve sporseveri ağırlıyor. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, tüm vatandaşları Ortaseki Bölgesi'ne görmeye davet etti.

03.06.2024 16:11  Güncelleme: 16:13
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Yaz aylarının gelmesi ile birlikte, şehrin gürültüsünden uzakta doğayla iç içe zaman geçirilebilecek bir mekan olan Hacılar Ortaseki Ormanları; yüzlerce doğa ve sporseveri ağırlıyor. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, tüm vatandaşları Ortaseki Bölgesi'ne görmeye davet etti.

Hacılar ilçesinde doğa ile baş başa kalınacak bir yer olan Ortaseki Ormanları için çalışmalar başladı. Bölgenin gerek sonbahar, gerekse yaz aylarında ayrı güzelliklere sahip olduğunu ifade eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; "Ortaseki ormanları insanlarımızın şehrin gürültüsünden uzakta doğayla iç içe zaman geçirebilecekleri bir mekan. Her mevsim farklı renk ve güzelliğiyle kendini ortaya koyan Ortaseki Ormanları, yönlendirme ve tanıtım tabelaları, yağmur barınakları, seyir terasları, yürüyüş yolları sayesinde bölgeye turizm açısından da ayrı bir değer kazandırmaktadır. Tüm Türkiye'nin Ortaseki deyince 'evet burası Hacılar'da evet burada bir doğa güzelliği var' dediği alanımızda bundan sonraki süreçte de tüm Kayseri tüm Türkiye'de bu güzelliklerin görülmesi için yerel yönetim olarak gereken çalışmaları yürütüyoruz. Bu manada Ortaseki Doğa Karavan Kamp Alanı Projesi ile hem doğa hem de kamp tutkunları için bir dizi yeni fırsat sunacak olan projelerimizi hayata geçireceğiz. Ortaseki Karavan Kamp Alanı projesinin doğayla buluşmak isteyen herkesin beklentilerini karşılayacağına inanıyoruz. Ayrıca alana ulaşımı daha da kolaylaştırmak adına kısa zamanda yol yapım çalışmalarına başlayacağız. Buraya gelen bu doğal güzelliği gören, yürüyüş yapan doğaseverlere yürekten teşekkür ediyor, Ortaseki'ye bekliyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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