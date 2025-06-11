Haciz Krizi: Arıcılar Birliği ile Firma Arasında Tartışma - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Haciz Krizi: Arıcılar Birliği ile Firma Arasında Tartışma

Haciz Krizi: Arıcılar Birliği ile Firma Arasında Tartışma
11.06.2025 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Arıcılar Birliği'nin haciz işlemi sonrası başkanı, firma ile ilişkisinin olmadığını iddia etti.

Sakarya Arıcılar Birliği'ne yapılan haciz işlemi sonrası, birlik başkanının "İcra takibi gönderen firmayla hiçbir ticari ilişkimiz yok" açıklamasına, firma yetkilisi fatura kayıtları, ödeme planları ve teslim tutanaklarıyla cevap verdi.

Geçtiğimiz günlerde Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği'ne borçları nedeniyle haciz işlemi uygulandığı ve kraliçe arılarına el koyulduğu iddia edildi. Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ör, kısa süre önce yeni hizmet binasına taşındıklarını, bu süreçte gelen e-haciz tebligatlarının fark edilmediğini ve bu nedenle yasal sürenin kaçırıldığını söyledi.

Tesise gelen haciz memurlarının ise bal tenekeleri ve birkaç arı yemi üretim makinesine el koyduğunu aktaran Ör, kraliçe arılara el konulmadığını söyledi. Ayrıca haciz işlemini başlatan firmayla hiçbir ticari ilişkilerinin olmadığını iddia eden Ör, hukuki süreç kapsamında gerekli tüm başvuruları yaptıklarını dile getirdi.

Birlik Başkanı Mustafa Ör'ün "ticari ilişkimiz yok" şeklindeki açıklamasına cevap veren, haciz işlemini başlatan firmanın yetkilisi Turan Başay ise birlik ile yapılmış ticari alışverişe dair belgeler, fatura kayıtları, Mustafa Ör'ün imzasını taşıyan evraklar, ödeme planları ve ürün teslim tutanaklarını kamuoyuyla paylaştı.

"İşi teslim aldıktan sonra 2,5 ay telefonlarımıza cevap vermedi"

Sakarya Arıcılar Birliği Başkanı Mustafa Ör'ün yaptığı açıklamanın asılsız olduğunu savunan firma yetkilisi Turan Başay, "Mustafa Ör'ün doğru söylediği tek şey, grubumuzdaki söz konusu olan firma ikinci ayda kurulmuştur ama işi ikinci aydan sonra yaptık. Bununla ilgili tüm deliller ve yazışmalar var. Açıklamasında birlik başkanı, hiçbir ticari ilişkimizin olmadığını iddia etmiştir. Bu tamamen gerçek dışıdır. Yapılan iş, Sakarya Arıcılar Birliği'nin E-5 yanyol Modern Sanayii olarak tabir edilen bölgede bal üretimi paketleme tesisinde 1,5 tonluk 5,5 metre yüksekliğine çıkan endüstriyel yük asansörüydü. Biz bunu yaptık ve ticaretle uğraşıyoruz. Her tüccar gibi bizimde borcumuz ve alacağımız var. Her borcumuz olan kişi bizi icraya vermiyor, her alacağımız olan kişileri de biz icraya vermiyoruz. Tüccar olan kesim bilir ki önemli olan karşılıklı güven ve muhatap alma durumudur. İş süresince her gün en az 5 kez telefonla bizimle görüşen Mustafa Ör, işi teslim aldıktan sonra tam 2,5 ay telefonlarımıza cevap vermedi, geri dönüş yapmadı. ve biz ısrarla, 'Başkanım, paranız yoksa biz 8 ay, 1 yıl sonra gelelim vade farkı olmaksızın alalım' dedik. Burada bu süreci başlatan tamamen Mustafa Ör'ün, bizleri muhatap almaması, yaptığımız işe saygısının olmaması, borcuna sadık olmamasıdır, haciz konusu bundan kaynaklı ortaya çıkmıştır" dedi.

"Biz firma olarak paranın peşinde değiliz"

Haciz edilen mallar hakkında da konuşan Başay, "2 tır dolusu makine Yedi Emin deposunda, yaklaşık 2 tona yakın bal depoda. Gönül isterdi ki bunlar olmasın. Biz firma olarak paranın peşinde değiliz, biz Mustafa Ör'ün ticarete yakışmayan davranışların neticesinde bu hale geldik. Para gelip geçici, o önemli değil ama telefonlara çıkmama, 'Ticari ilişkim yok' deme noktası bizi derinden üzdü" diye konuştu.

"Çok cahilane ve trajikomik bir durum"

Başay, sözlerini şöyle noktaladı:

"Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Yoldan geçen herkes bir yere haciz gönderemez. Evraklarımız, belgelerimiz vardır. Avukat arkadaşlarımız bu durumu hukuki yoldan takip ettiler ve itiraz süresini beklediler. Biz ve avukatlarımız aradık, telefonlara yine cevap verilmedi. Olayların bu duruma gelmesini istemezdik. Sakarya Arıcılar Birliği'nin mallarına haciz koymak üzücü bir durum ama bunun tek sebebi Mustafa Ör'ün şahsıdır. Çok cahilane ve trajikomik bir durum. Eğer Mustafa Ör'ün dediği gibi olsaydı, o zaman hiç bu kadar şeye gerek yok, İstanbul'a gidelim büyük binalara bakalım ve oralara icra gönderelim haciz edelim, alalım. Mustafa Bey'in bu açıklamasını espri olarak anlıyorum. Ben sadece 'Ticari ilişkimiz yoktur' lafına binaen açıklama yapıyorum. Oradan gelecek paraya bizim firmamızın ihtiyacı yoktur, bizi mağdur edecek bir rakam değil. Bana gelen muhasebe kayıtlarına göre de 2 milyon liralık bir rakamdan bahsediliyor" - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, 3-sayfa, sakarya, Tarım, Yerel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Haciz Krizi: Arıcılar Birliği ile Firma Arasında Tartışma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Los Angeles’taki eylemlerin merkez üssü Paramount sakinleri konuştu Los Angeles'taki eylemlerin merkez üssü Paramount sakinleri konuştu
Dünyanın en popüler TikTok yıldızı Khaby Lame, ABD’den ayrılmak zorunda kaldı Dünyanın en popüler TikTok yıldızı Khaby Lame, ABD'den ayrılmak zorunda kaldı
Buğday tarlasında yangın çıkaran elektronik düzenek buldu Buğday tarlasında yangın çıkaran elektronik düzenek buldu
En büyüğü 26 yaşında 3 kardeş yan yana toprağa verildi En büyüğü 26 yaşında! 3 kardeş yan yana toprağa verildi
Beğenen de var eleştiren de Galatasaray’ın 5 yıldızlı yeni sezon formaları sızdı Beğenen de var eleştiren de! Galatasaray'ın 5 yıldızlı yeni sezon formaları sızdı
Kubilay Penbeklioğlu, Ferdi Zeyrek’e veda töreninde duygusal anlar yaşadı Kubilay Penbeklioğlu, Ferdi Zeyrek'e veda töreninde duygusal anlar yaşadı
Evinde başından vurulmuş halde bulunan genç kadın hayatını kaybetti Evinde başından vurulmuş halde bulunan genç kadın hayatını kaybetti
Beşiktaş’ın hazırlık kampındaki rakipleri açıklandı Beşiktaş'ın hazırlık kampındaki rakipleri açıklandı
Osimhen’in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı
Danıştay hakiminin başından vurulmasıyla ilgili haberlere bakanlıktan yalanlama Danıştay hakiminin başından vurulmasıyla ilgili haberlere bakanlıktan yalanlama
Avrupa devi, Kerem Aktürkoğlu’nu Meksika maçında tribünden izleyecek Avrupa devi, Kerem Aktürkoğlu'nu Meksika maçında tribünden izleyecek

12:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan KAAN müjdesi: 48 adet Endonezya’ya ihraç edilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KAAN müjdesi: 48 adet Endonezya'ya ihraç edilecek
11:47
Mahmut Tanal, jandarma komutanıyla tartıştı: Eğer öyle değilse istifa edeceğim
Mahmut Tanal, jandarma komutanıyla tartıştı: Eğer öyle değilse istifa edeceğim
11:18
Kalfa, yanında çalıştığı müteahhidi böyle öldürdü Dehşet anları kamerada
Kalfa, yanında çalıştığı müteahhidi böyle öldürdü! Dehşet anları kamerada
11:10
Ümit Özdağ hakim karşısında İşte ilk sözleri
Ümit Özdağ hakim karşısında! İşte ilk sözleri
11:00
Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti’ye geçti
Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
16:52
Samsunspor transferde çok hızlı Yüksel Yıldırım bir ismi daha açıkladı
Samsunspor transferde çok hızlı! Yüksel Yıldırım bir ismi daha açıkladı
16:48
Osimhen’in reddettiği Al-Hilal’e transferin son gününde büyük şok
Osimhen'in reddettiği Al-Hilal'e transferin son gününde büyük şok
16:45
Skriniar’dan geleceğine dair açıklama: Kiralık gitmeyi istemiyorum
Skriniar'dan geleceğine dair açıklama: Kiralık gitmeyi istemiyorum
16:40
Aycan Yanaç, Adem Kılıççı hakkındaki aşk dedikodularına noktayı koydu
Aycan Yanaç, Adem Kılıççı hakkındaki aşk dedikodularına noktayı koydu
16:36
Bu kez indirim değil zam Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor
Bu kez indirim değil zam! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor
16:31
İstanbul’dan ev bakıyorlar Dünyaca ünlü futbolcu Galatasaray’a ’’Evet’’ dedi
İstanbul'dan ev bakıyorlar! Dünyaca ünlü futbolcu Galatasaray'a ''Evet'' dedi
16:19
Uçak pistinde polisten kurtulmayı başardı ama sınır dışı edilmekten kurtulamadı
Uçak pistinde polisten kurtulmayı başardı ama sınır dışı edilmekten kurtulamadı
16:12
Trump protestolar devam ederken askeri üsten konuşacak: Bugün önemli açıklama yapacağım
Trump protestolar devam ederken askeri üsten konuşacak: Bugün önemli açıklama yapacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2025 12:42:48. #7.13#
SON DAKİKA: Haciz Krizi: Arıcılar Birliği ile Firma Arasında Tartışma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.