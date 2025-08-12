Hadim\'de İmece Usulü Yeni Çeşme

Konya'nın Hadim ilçesinde vatandaşlar, kendi aralarında topladıkları paralarla başlattıkları çeşme inşasını imece usulü tamamladı.

Kurak geçen bu mevsimde suya olan ihtiyaç her zamankinden fazla hissedilirken, ilçeye bağlı Sarnıç Mahallesi sakinleri imece usulüyle yeni bir çeşme inşa ederek hem suya kavuştu hem de birlik ve beraberlik örneği sergiledi. Sarnıç Mahallesinin Gökçe Yaka mevkiinde yer alan yeni çeşme kısa sürede köyün gözdesi haline geldi. Çeşmenin yapımının tamamlanmasının ardından köyde küçük bir kutlama yapıldı.

Sarnıç Mahallesi Muhtarı Ali Çetin, "Suyumuzu bulduk. Dağlarda kurtlar kuşlar hep faydalanacak inşallah. Hepimiz el ele vererek bu eseri köyümüze kazandırdık. Kadınlarımızın emeği, erkeklerimizin gayreti, çocuklarımızın dahi yardımı bu projeyi mümkün kıldı. Şimdi bu çeşme hem su ihtiyacımızı karşılayacak hem de gelecek nesillere birlik olmanın ne demek olduğunu hatırlatacak" dedi. - KONYA