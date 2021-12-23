Üye Girişi
Hafif ticari araç ile midibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Hafif ticari araç ile midibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

23.12.2021 22:02

Hafif ticari araç ile midibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandıÇORUM Çorum'da hafif ticari araç ile midibüsün çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç ile midibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

ÇORUM Çorum'da hafif ticari araç ile midibüsün çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 1. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrecan A.yönetimindeki 19 AAJ 722 plakalı hafif ticari araç ile Sinan K. idaresindeki 19 S 0321 plakalı servis otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Emrecan A., ekiplerin yardımı ile araçtan çıkartıldı. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sebebiyle bir süre kapanan yol araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Hafif ticari araç ile midibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Hafif ticari araç ile midibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Hafif ticari araç ile midibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Hafif ticari araç ile midibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Bahçelievler Mahallesi, Tragger, Çorum, Kaza, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hafif ticari araç ile midibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika


YORUMLAR
500
Beşiktaş sürprize izin vermedi! Geriye düştüğü maçta Göztepe'yi 2-1 mağlup etti Beşiktaş sürprize izin vermedi! Geriye düştüğü maçta Göztepe'yi 2-1 mağlup etti         
22:05
Ekonomide düzelme ne zaman başlar? Bakan Nebati, tarih verip çok net konuştu Ekonomide düzelme ne zaman başlar? Bakan Nebati, tarih verip çok net konuştu         
21:45
Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı         
18:19
Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi         
17:20
Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı! Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı!         
16:23
Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum         
16:18
Son Dakika: Dolar 10,68 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı Son Dakika: Dolar 10,68 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı         
14:29
Tarım Kredi marketleri yüzde 30 indirim yaptı, sıra zincir marketlerde! Tarım Kredi marketleri yüzde 30 indirim yaptı, sıra zincir marketlerde!         
13:53
Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor         
12:59
Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek         
12:58
2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var 2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var         
12:21
Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi         
12:19
Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu         
11:10
Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak         
10:21
Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar         
09:02
En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi         
08:31
Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın         
07:51

Son Dakika Haberleri
21:34 Arkadaşını silahla öldüren sanık duruşmada konuştu: Herkes bir şey kaybetti, ben de arkadaşımı kaybettim
21:23 Olaylı maçtan sonra Sumudica'dan sert sözler: Nasıl ağladıklarını görmesini isterdim
21:22 ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi
20:48 Kuveyt'in gündeminde Cüneyt Çakır var! Maçın son düdüğüyle birlikte çok zor anlar yaşadı
20:39 CHP heyetinden Bakan Bilgin'e önemli ziyaret! Görüşmede memurları yakından ilgilendiren konu masaya yatırıldı
20:30 Küçük çocuğa pitbull saldırısı olayında 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı
19:26 Büyük bir skandalın eşiğinden dönüldü! Sahaya dalan Yeni Malatya başkanı, hakemlerin üzerine koştu
19:19 Yeni Malatyaspor, Kayseri karşısında da galibiyet hasretini dindiremedi!
19:17 Son Dakika: Türkiye'de 23 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 168 kişi vefat etti, 18 bin 771 yeni vaka tespit edildi
19:03 Önder Karaveli'den şaşırtan tercihler! Beşiktaş-Göztepe maçında ilk 11'ler netleşti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2021 22:08:49. #1.12#
SON DAKİKA: Hafif ticari araç ile midibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement