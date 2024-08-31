Hafif ticari araç otomobile çarptı: 8 yaralı - Son Dakika
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Yerel

Hafif ticari araç otomobile çarptı: 8 yaralı

Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Nuri Yılmaz idaresindeki hafif ticari araç, Tülay Kahvecioğlu'nun kullandığı otomobile arkadan çarptı. Kazada 8 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

31.08.2024 22:10
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Hafif ticari araç otomobile çarptı: 8 yaralı

SAMSUN - Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun- Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Nuri Yılmaz idaresindeki 34 DA 6680 plakalı hafif ticari araç, Yukarı Elma Kavşağı'na dönüş yapmak için sağ şeritte duran Tülay Kahvecioğlu'nun kullandığı 55 ALY 570 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada araç sürücüleri Nuri Yılmaz, Tülay Kahvecioğlu ve araçlarda yolcu olarak bulunan Yiğit E.K.(15), Aydan K.(24), Elif Y.K.(27), Neriman K.(67), Zeynep Ç.(22), Sündüz Y.ve Özgür İ.yaralandı. Yaralılar Bafra Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hafif ticari araç otomobile çarptı: 8 yaralı - Son Dakika

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