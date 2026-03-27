Hafız M. Hamza Çeçen Türkiye Finaline Yükseldi

Erzurumlu hafız Genç Seda Hafızlık yarışmasında Türkiye finalinde aldığı dereceyle gururlandırdı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Ögretimi Genel Müdürlüğü tarafından İmam Hatip Okulları arasında düzenlenen Genç Seda Hafızlık yarışmasında il genelinde 14 öğrenci içinden birinci olan Sıddık Tivnikli Hafız İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Hafız M. Hamza Çeçen, Gümüşhane'de düzenlenen bölge yarışmasında birinci olarak 05 Mayıs 2026 tarihinde Sakarya'da düzenlenecek olan Türkiye Finalinde katılmaya hak kazandı. - ERZURUM