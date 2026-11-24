Hatay'da 5 hafız öğrenci, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden öğretmenleri unutmadı. Öğretmenleri eşliğinde Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'ndeki deprem mezarlığını ziyaret eden öğrenciler, eğitimcilerin kabirleri başında Yasin-i Şerif okuyup dua etti, mezarlara gül bıraktı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da binlerce kişi hayatını kaybederken çok sayıda eğitimci de depremde yaşamını yitirdi. Antakya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören hafız öğrenciler, Öğretmenler Günü dolayısıyla depremde hayatını kaybeden öğretmenleri anmak için anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Öğretmenleri Mehmet Yılmaz ile birlikte deprem mezarlığına giden 5 öğrenci, hayatını kaybeden eğitimcilerin kabirleri başında Yasin-i Şerif okuyarak dualar etti. Ardından mezarlara gül bırakan öğrenciler, öğretmenlerini rahmetle andı.

"Vefat eden öğretmenlerimizin kabirleri başında Yasin-i Şerif okuyarak dualar ettik"

Hafız öğrencileriyle birlikte deprem mezarlığını ziyaret ederek hayatını kaybeden öğretmenleri andıklarını belirten öğretmen Mehmet Yılmaz, "Bugünkü etkinliğimizin amacı, 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz tüm canlarımızı ve Öğretmenler Günü vesilesiyle depremde hayatını kaybeden öğretmenlerimizi anmaktı. Öğrencilerimizle birlikte deprem şehitliğine geldik. Vefat eden öğretmenlerimizin kabirleri başında Yasin-i Şerif okuyarak dualar ettik. Bu etkinliği, depremde kaybettiğimiz öğretmenlerimizi unutmamak ve onlara vefamızı göstermek amacıyla gerçekleştirdik. Allah hiç kimseye böyle büyük bir afet yaşatmasın. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde biz de büyük acılar yaşadık. Ben de deprem anında pansiyondaydım. Yanımda 51 öğrencimiz vardı. Çok şükür herhangi bir sıkıntı yaşamadan süreci atlattık. Ancak çevremizdeki ailelerimizi, yakınlarımızı, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi kaybettik. Rabbim hepsine rahmet eylesin" dedi.

"Buraya öğretmenlerimizi anmak ve onların ruhlarına Yasin-i Şerif okumak için geldik"

Hafız öğrenci Muhammed Enes Duran, depremde vefat eden öğretmenlerini andıklarını belirterek "Buraya öğretmenlerimizi anmak ve onların ruhlarına Yasin-i Şerif okumak için geldik. Bütün vefat eden öğretmenlerimizi anıyoruz. Allah rahmet eylesin. Mezarlığa 5 kişi gelip Yasin-i Şerif okuduk" diye konuştu.

"Öğretmenlerimiz için Yasin-i Şerif okuduk ve mezarlarına güller bıraktık"

Hafız öğrenci Ömer Faruk Öztürk ise, "Deprem şehitliği mezarlığına öğretmenimizle birlikte 5 arkadaşımla geldik. Depremlerde şehit olan öğretmenlerimiz için Yasin-i Şerif okuduk. Mezarlarına da güller bıraktık. Dinimizin eğitime verdiği önemi anlatmak gerekirse, Hz. Ali'nin 'Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum' sözüyle bütün öğretmenlerimizi anıyoruz" ifadelerini kullandı.