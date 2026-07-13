Hafızlar Umre'ye Uğurlandı - Son Dakika
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Hafızlar Umre'ye Uğurlandı

Hafızlar Umre\'ye Uğurlandı
13.07.2026 09:31
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Aydın'da 109 hafız, eğitimlerini tamamlayarak dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Aydın İl Müftülüğü koordinesinde hafızlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan 109 hafız, düzenlenen programla dualar eşliğinde umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara uğurlandı.

Aydın İl Müftülüğü tarafından hafızlık eğitimlerini tamamlayan öğrenciler için uğurlama programı düzenlendi. Duygu dolu anların yaşandığı programda, umre yolculuğuna çıkacak 109 hafız için Kur'an-ı Kerim tilaveti okunup dualar edildi. Programa katılan hafız öğrenciler ve aileleri, manevi atmosferin hakim olduğu törende kutsal topraklara uğurlandı. Aydın İl Müftülüğü koordinesinde gerçekleştirilen organizasyon kapsamında umre ibadetini yerine getirecek hafızların sağlık ve huzur içerisinde ibadetlerini tamamlayarak hayırlısıyla memleketlerine dönmeleri temennisinde bulunuldu.

Program, yapılan duaların ardından hafız öğrencilerin kutsal topraklara uğurlanmasıyla sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Kültür, Aydın, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hafızlar Umre'ye Uğurlandı - Son Dakika

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